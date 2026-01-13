EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : EXAIL TECHNOLOGIES S.A. ANNONCE LE SUCCES DE SON OFFRE COMPLEMENTAIRE D'OBLIGATIONS À DURÉE INDÉTERMINÉE À OPTION DE REMBOURSEMENT EN NUMÉRAIRE ET/OU EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU EXISTANTES (ODIRNANE) D'UN MONTANT NOMINAL DE 200 MILLIONS D'EUROS

Communiqué de presse

Paris, 13 janvier 2026

EXAIL TECHNOLOGIES S.A. ANNONCE LE SUCCES DE SON OFFRE COMPLEMENTAIRE D'OBLIGATIONS À DURÉE INDÉTERMINÉE À OPTION DE REMBOURSEMENT EN NUMÉRAIRE ET/OU EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU EXISTANTES (ODIRNANE) D'UN MONTANT NOMINAL DE 200 MILLIONS D'EUROS, INTÉGRALEMENT ASSIMILABLES AUX 300 MILLIONS D'EUROS D'ODIRNANE ÉMISES EN OCTOBRE 2025. CETTE EMISSION SUPPLEMENTAIRE A UN PRIX DE 127% DE LA VALEUR NOMINALE ENTRAINERA POUR LA SOCIETE UN FINANCEMENT A RENDEMENT [1] NEGATIF

Exail Technologies S.A. ( « Exail Technologies » ou la « Société » ) annonce le succès de son émission complémentaire d'obligations (dites « ODIRNANE » [2] ) libellées en euros, à durée indéterminée et non subordonnées (les « Obligations Nouvelles »), convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables contre des actions existantes de la Société, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant nominal de 200 millions d'euros (l'« Offre »).

Les Obligations Nouvelles sont émises selon les mêmes modalités (à l'exception de la date d'émission et du prix d'émission) que les obligations à durée indéterminée et non subordonnées, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables contre des actions existantes d'un montant de 300 millions d'euros, émises par Exail Technologies le 1 er octobre 2025, code ISIN FR00140112G1 (les « Obligations Existantes », ensemble avec les Obligations Nouvelles, les « Obligations »). Dès la date de règlement-livraison des Obligations Nouvelles, celles-ci seront intégralement fongibles et assimilables aux Obligations Existantes et négociées sur la même ligne de cotation.

Le prix d'émission des Obligations Nouvelles a été fixé à 127,00% du nominal. Par ailleurs, la Société percevra les intérêts courus relatifs aux Obligations Nouvelles pour la période allant du 1 er octobre 2025 (inclus) à la date de règlement (exclue). Ainsi, la Société lèvera un montant total de 256 millions d'euros. Le règlement-livraison des Obligations Nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Access™ devraient avoir lieu le 20 janvier 2026 (la « Date d'Émission »).

Dans le cadre de l'Offre, la Société a accepté un engagement d'abstention relatif à ses actions et titres donnant accès au capital social, prenant fin à la date tombant 90 jours calendaires après la Date d'Émission, sous réserve d'exceptions usuelles.

De même, Gorgé S.A. (l'actionnaire principal d'Exail Technologies) a accepté un engagement d'abstention relatif aux actions de la Société et titres donnant accès à son capital social, prenant fin à la date tombant 90 jours calendaires après la Date d'Émission, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

À titre illustratif, à la suite de l'Offre et des conditions finales, en considérant une Offre d'un montant nominal de 200 millions d'euros représentée par 2 000 Obligations Nouvelles d'une valeur nominale de 100 000 euros chacune, sur la base des mêmes conditions que les Obligations Existantes, la dilution maximale potentielle représenterait environ 10,8% du capital social actuel de la Société, si le droit de conversion/échange était exercé pour l'ensemble des Obligations et que la Société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles lors de l'exercice de ce droit.

Le produit net de l'Offre sera utilisé pour les besoins généraux de la Société, y compris le refinancement futur de l'acquisition d'iXblue [3] réalisée en 2022.

BNP Paribas a agi en tant que seul structureur et, conjointement avec Natixis, en tant que coordinateur global conjoint et teneur de livre associé de l'Offre (ensemble, les « Coordinateurs Globaux Conjoints et Teneurs de Livre Associés »).

FOR FURTHER INFORMATION

Investor Relations

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@exail-technologies.com

Media Relations

Manon Clairet

Tel. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

Anne-Pauline Petureaux

Tel. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr

[1] Rendement à la première date de remboursement anticipé

[2] Classifiées en tant qu'instrument de capitaux propres conformément aux normes IFRS

[3] Le financement de l'acquisition d'iXblue en septembre 2022 comprenait, en particulier, un financement fourni par le fond d'investissement ICG, qui a été structuré en deux tranches au niveau d'Exail Holding (filiale d'Exail Technologies) : (i) une tranche de 81,3 millions d'euros en obligations arrivant à échéance en janvier 2030 avec des intérêts capitalisés à 12% jusqu'en 2028, puis à 14% pendant la septième année et à 16% par la suite, et (ii) une tranche de 149,7 millions d'euros d'actions, sous forme d'actions préférentielles, avec un droit cumulatif capitalisé de 14% pour les six premières années, puis de 16% pour la septième année et de 18% à partir de la huitième année, et (b) bénéficiant d'un droit égal à 18,7%, si ce montant est positif, de la valeur d'Exail Holding, à convenir entre les parties, moins la valeur de ces actions préférentielles, les apports en capital des autres actionnaires et la valeur des obligations susmentionnées. Les actions préférentielles ont une période d'engagement d'abstention de quatre ans qui se termine en septembre 2026 ; après cette période, les parties visent à assurer la liquidité à la fois des obligations et des actions préférentielles. Voir les notes 2.2.2 et 8.1.1 des états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, inclus dans le document d'enregistrement universel 2024 de la Société.