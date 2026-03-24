EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Exail Technologies - Information sur une cession de titres par Gorgé S.A.

Communiqué de presse

Paris, 24 mars 2026

Exail Technologies informe que son actionnaire de référence, Gorgé S.A., a procédé le 23 mars 2026, après la clôture des marchés, au placement de 600 000 actions Exail Technologies dans le cadre d'un placement accéléré secondaire (ABB) auprès d'investisseurs institutionnels français et internationaux, réalisé au prix de 126€ par action. Compte tenu des délais réglementaires, le règlement-livraison des titres aura lieu le 26 mars.

Cette opération ponctuelle s'inscrit dans une logique de diversification patrimoniale. L'opération permet, en outre, d'augmenter le flottant d'Exail et de répondre à la demande actuelle importante des investisseurs sur les marchés boursiers.

À l'issue de cette opération, la famille Gorgé demeure l'actionnaire de contrôle d'Exail Technologies, avec 41,4 % [1] du capital et 56,3 % des droits de vote théoriques [2] . Gorge S.A. n'avait cédé aucun titre au cours des douze dernières années et à ce stade, n'a pas l'intention de renouveler ce type d'opération.

Gorgé SA réitère sa confiance dans les perspectives à court, moyen et long terme d'Exail Technologies.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

www.exail-technologies.com

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[1] En tenant compte des 1 000 000 d'actions prêtées par Gorgé S.A. dans le cadre du prêt-emprunt d'actions mis en place lors de l'émission de l'ODIRNANE en octobre 2025.

[2] En tenant compte des droits de vote attachés à l'ensemble des actions composant le capital d'Exail Technologies (en ce compris les actions auto-détenues privées de droits de vote)