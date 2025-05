EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Exail Technologies devient la première entreprise européenne de défense à rejoindre le marché de cotation américain OTCQX et intègre les indices MSCI Small Cap

Communiqué de presse

Paris, 27 mai 2025

Exail Technologies (EPA : EXA ; OTCQX : EXALF), un leader mondial dans les domaines des systèmes de drones maritimes et des systèmes de navigation, annonce aujourd'hui son admission au marché OTCQX Best Market ® en tant que Foreign Ordinary Share , sous le symbole boursier « EXALF », avec effet immédiat. Exail est la première entreprise européenne active dans le secteur de la défense à rejoindre le marché OTCQX.

Cette démarche intervient à un moment stratégique pour Exail, alignant ses solides performances opérationnelles avec l'intérêt croissant des investisseurs américains dans un contexte d'activité accrue dans le secteur de la défense.

Le marché OTCQX ® est considéré comme le marché le plus exigeant du groupe OTC Markets, opérateur de marchés réglementés pour la négociation de 12 000 titres américains et internationaux. L'admission à OTCQX en tant que Foreign Ordinary Share ne représente pas une double cotation et n'implique pas d'obligations supplémentaires en matière de reporting. Cette admission offre à Exail plusieurs avantages, notamment une visibilité accrue auprès des investisseurs américains et un accès à une base d'investisseurs plus large. Exail continuera d'être coté sur Euronext Paris sous le symbole EPA : EXA.

Les investisseurs américains peuvent trouver des informations financières actuelles et des cotations en temps réel de niveau 2 pour la société sur www.otcmarkets.com . Exail Technologies est passée au marché OTCQX ® depuis le marché Pink ® .

Par ailleurs, Exail Technologies sera incluse dans les indices MSCI Small Cap dans le cadre de la révision trimestrielle des indices MSCI. Cette inclusion fait suite à une augmentation de la capitalisation boursière et à une hausse significative de la liquidité des actions, qui atteint désormais en moyenne plus de 8 millions d'euros par jour [1] .

Pour se préparer à cette nouvelle phase d'expansion, Exail a nommé Harbor Access, une société spécialisée en relations investisseurs renommée pour représenter des émetteurs à forte croissance et internationaux. Avec ce partenariat, la société vise à accroître sa notoriété sur le marché, à améliorer les communications avec les actionnaires existants, et à engager des investisseurs potentiels pour soutenir sa stratégie d'expansion.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance.

www.exail-technologies.com

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tél. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tél. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

Disclaimer concernant les déclarations prospectives

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des déclarations prospectives ou des attentes futures basées sur les informations actuellement disponibles. De telles déclarations sont naturellement sujettes à des risques et incertitudes. Des facteurs tels que l'évolution des conditions économiques générales, les conditions futures du marché, des événements catastrophiques inhabituels, les changements sur les marchés financiers, ainsi que d'autres circonstances, peuvent entraîner des écarts significatifs entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés par ces déclarations. La Société ne fait aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité de ces déclarations. Par conséquent, en aucun cas, la Société et ses filiales ne pourront être tenues responsables de toute décision ou action prise en lien avec les informations et/ou déclarations contenues dans ce communiqué de presse ni des éventuels dommages qui y sont liés.

[1] Moyenne 20 jours au 26 mai 2025 tous marchés confondus