EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Déclaration de rachat sur actions propres

Communiqué

Paris, 11 juillet 2024

Dans le cadre du programme de Rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires, Exail Technologies a procédé, durant la période du 25 juin 2024 au 28 juin 2024, aux transactions suivantes sur l'action Exail Technologies :

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Exail Technologies 969500UEQ3U3P21QNJ13 25/06/2024 FR0000062671 1 151 15,9358 Euronext Exail Technologies 969500UEQ3U3P21QNJ13 26/06/2024 FR0000062671 4 213 15,9377 Euronext Exail Technologies 969500UEQ3U3P21QNJ13 27/06/2024 FR0000062671 4 526 17,2567 Euronext Exail Technologies 969500UEQ3U3P21QNJ13 28/06/2024 FR0000062671 5 064 17,4605 Euronext

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance.

www.exail-technologies.com

