EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Déclaration de rachat sur actions propres

Communiqué

Paris, 30 décembre 2024

Dans le cadre du programme de Rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires, Exail Technologies a procédé, durant la période du 13 décembre 2024 au 20 décembre 2024, aux transactions suivantes sur l'action Exail Technologies :

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Exail Technologies 969500UEQ3U3P21QNJ13 13/12/2024 FR0000062671 2 516 17,0000 Euronext Exail Technologies 969500UEQ3U3P21QNJ13 16/12/2024 FR0000062671 466 16,3185 Euronext Exail Technologies 549300EWC06TYV07XE53 16/12/2024 FR0000062671 10 142 16,4118 Euronext Exail Technologies 549300EWC06TYV07XE53 18/12/2024 FR0000062671 1 552 16,7 Euronext Exail Technologies 969500UEQ3U3P21QNJ13 18/12/2024 FR0000062671 2 822 16,6775 Euronext Exail Technologies 969500UEQ3U3P21QNJ13 19/12/2024 FR0000062671 5 805 17,0137 Euronext Exail Technologies 969500UEQ3U3P21QNJ13 20/12/2024 FR0000062671 623 17,0000 Euronext

Le détail transaction par transaction est disponible dans le tableau ci-dessous.

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-13T16:15:11.595587Z FR0000062671 17 EUR 1 516 XPAR jAj6AngEdb004qU0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-13T16:15:11.595807Z FR0000062671 17 EUR 1 000 XPAR jAj6AngEdb004qh0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-16T08:10:18.953362Z FR0000062671 16,34 EUR 130 XPAR jAj6AnhCUz0011M0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-16T08:11:07.781259Z FR0000062671 16,34 EUR 36 XPAR jAj6AnhCVm0012f0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-16T08:30:59.365876Z FR0000062671 16,5 EUR 46 XPAR jAj6AnhCp00017y0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-16T08:30:59.366243Z FR0000062671 16,2 EUR 27 XPAR jAj6AnhCp0001880 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-16T08:30:59.396375Z FR0000062671 16,2 EUR 1 XPAR jAj6AnhCp00018I0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-16T08:30:59.405161Z FR0000062671 16,2 EUR 5 XPAR jAj6AnhCp00018S0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-16T08:31:02.155170Z FR0000062671 16,2 EUR 21 XPAR jAj6AnhCp30018c0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-16T08:56:23.553317Z FR0000062671 16,18 EUR 32 XPAR jAj6AnhDDb001Ks0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-16T09:02:51.257446Z FR0000062671 16,18 EUR 6 XPAR jAj6AnhDJr001NY0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-16T09:02:51.299090Z FR0000062671 16,18 EUR 62 XPAR jAj6AnhDJr001Ni0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-16T13:13:44.081123Z FR0000062671 16,54 EUR 25 XPAR jAj6AnhHEe004Fq0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-16T13:13:44.081284Z FR0000062671 16,54 EUR 75 XPAR jAj6AnhHEe004G00 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 ODDO & CIE 585 2024-12-16T10:37:04+16:00 FR0000062671 16,28 EUR 5000 XPAR 95941418 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 ODDO & CIE 585 2024-12-16T14:11:21+17:00 FR0000062671 16,54 EUR 5142 XPAR 95955685 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 ODDO & CIE 585 2024-12-18T13:44:18+17:00 FR0000062671 16,70 EUR 1552 XPAR 96066124 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-18T08:17:16.241400Z FR0000062671 16,54 EUR 227 XPAR jAj6AnhvYq001Hg0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-18T08:28:47.329833Z FR0000062671 16,58 EUR 310 XPAR jAj6Anhvjy001Nz0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-18T08:28:47.330045Z FR0000062671 16,58 EUR 123 XPAR jAj6Anhvjy001O90 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-18T08:28:47.362817Z FR0000062671 16,58 EUR 162 XPAR jAj6Anhvjy001OJ0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-18T09:09:37.073779Z FR0000062671 16,62 EUR 150 XPAR jAj6AnhwNU001jE0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-18T09:19:12.606090Z FR0000062671 16,62 EUR 350 XPAR jAj6AnhwWk001m10 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-18T10:10:08.090174Z FR0000062671 16,64 EUR 6 XPAR jAj6AnhxK4002LX0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-18T10:21:21.739649Z FR0000062671 16,64 EUR 355 XPAR jAj6AnhxUu002aQ0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-18T10:22:09.246740Z FR0000062671 16,66 EUR 4 XPAR jAj6AnhxVh002ad0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-18T10:40:49.734126Z FR0000062671 16,66 EUR 135 XPAR jAj6Anhxnk002rO0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-18T13:05:00.721260Z FR0000062671 16,7 EUR 315 XPAR jAj6Ani03F003YS0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-18T13:08:57.498029Z FR0000062671 16,7 EUR 185 XPAR jAj6Ani075003Ym0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-18T15:15:05.792167Z FR0000062671 16,8 EUR 2 XPAR jAj6Ani259004My0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-18T15:41:58.031169Z FR0000062671 16,88 EUR 95 XPAR jAj6Ani2VC004XB0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-18T15:41:58.031287Z FR0000062671 16,88 EUR 12 XPAR jAj6Ani2VC004XL0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-18T15:41:58.031437Z FR0000062671 16,88 EUR 10 XPAR jAj6Ani2VC004XV0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-18T15:41:58.031549Z FR0000062671 16,88 EUR 133 XPAR jAj6Ani2VC004Xf0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-18T15:43:11.313128Z FR0000062671 16,88 EUR 27 XPAR jAj6Ani2WN004af0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-18T15:43:11.329260Z FR0000062671 16,88 EUR 6 XPAR jAj6Ani2WN004ap0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-18T15:58:41.826277Z FR0000062671 16,98 EUR 215 XPAR jAj6Ani2lN004e10 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-19T08:08:47.464115Z FR0000062671 17 EUR 3 XPAR jAj6AniHuA000qT0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-19T08:17:23.530972Z FR0000062671 17 EUR 3 XPAR jAj6AniI2U000wo0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-19T10:30:06.296211Z FR0000062671 17 EUR 6 XPAR jAj6AniK6u002hq0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-19T10:30:08.500320Z FR0000062671 17 EUR 49 XPAR jAj6AniK6x002i00 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-19T10:30:08.500744Z FR0000062671 17 EUR 235 XPAR jAj6AniK6x002iA0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-19T10:30:08.500923Z FR0000062671 17 EUR 500 XPAR jAj6AniK6x002iK0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-19T10:30:08.501055Z FR0000062671 17 EUR 500 XPAR jAj6AniK6x002iU0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-19T12:07:09.105098Z FR0000062671 17,02 EUR 4000 XPAR jAj6AniLcq003C10 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-19T14:55:42.335051Z FR0000062671 17 EUR 500 XPAR jAj6AniOFw003w50 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-19T15:32:56.178813Z FR0000062671 16,92 EUR 9 XPAR jAj6AniOpy004P70 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-20T08:11:06.386513Z FR0000062671 17 EUR 284 XPAR jAj6AniePy0011d0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-20T08:11:06.447429Z FR0000062671 17 EUR 89 XPAR jAj6AniePy0011q0 Réduction de capital EXAIL TECHNOLOGIES 549300EWC06TYV07XE53 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2024-12-20T10:01:39.213053Z FR0000062671 17 EUR 250 XPAR jAj6Anig8u002Pu0 Réduction de capital

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance.

www.exail-technologies.com

