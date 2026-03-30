EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Communiqué de mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2025 incluant le rapport financier annuel

Exail Technologies (Euronext Paris : EXA) annonce avoir déposé son Document d'enregistrement universel 2025 contenant le rapport financier annuel auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 27 mars 2026, sous le numéro D.26-0166.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut également être consulté ou téléchargé en français, et en anglais dans les prochains jours, sur l'espace Finance, rubrique « Information Financière » du site internet de Exail Technologies ( www.exail-technologies.com ). Le Document d'enregistrement universel est également disponible sur le site de l'AMF ( www.amf-france.org ).

Le Document d'enregistrement universel 2025 contient notamment :

le rapport financier annuel, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport de gestion et des rapports des Commissaires aux comptes y afférents ;

le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ;

le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;

les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes ;

le rapport de gestion incluant le Rapport de durabilité ;

les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est un groupe de technologies de défense qui conçoit et fournit des systèmes de drones maritimes autonomes et des solutions avancées de navigation destinés aux clients navals et de défense opérant dans des environnements exigeants. Les solutions du groupe sont utilisées dans des applications critiques où la fiabilité, la précision et la sécurité opérationnelle sont essentielles à la réussite des missions. Fort de capacités intégrées couvrant la conception, la fabrication et le déploiement, Exail développe des systèmes maritimes sans équipage (drones de surface autonomes, drones sous?marins) pour des missions de lutte contre les mines et de surveillance, ainsi que des solutions de navigation inertielle de très haute précision reposant sur une technologie propriétaire de gyroscopes à fibre optique, permettant d'opérer dans des environnements où le signal GPS est indisponible ou dégradé.

Exail sert des clients de la défense et du secteur civil dans près de 80 pays, avec une activité majoritairement tournée vers la défense, complétée par des applications civiles ciblées.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et admise sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie des indices SBF 120, Euronext Tech Leaders et MSCI Global Small Caps.

www.exail-technologies.com

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tél. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tél. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr