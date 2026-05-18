(Zonebourse.com) - Nanobiotix annonce des données prometteuses issues de la première partie de l'essai clinique randomisé de phase II CONVERGE, présentées lors de la réunion annuelle de la European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO 2026).
Pour rappel, cette étude, sponsorisée par Johnson & Johnson, évalue le potentiel du nanoradioenhancer , 1er de sa classe, JNJ-1900 (NBTXR3), chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules inopérable de stade 3 (CPNPC).
D'après la société de biotechnologie spécialisée en nanomédecine, ces premiers résultats suggèrent que l'injection intra-tumorale/intra-nodale de JNJ-1900 (NBTXR3) est réalisable et peut être effectuée en toute sécurité chez ces patients.
Les réponses initiales d'efficacité chez 7 patients ayant suivi le traitement complet de chimioradiothérapie concomitante, JNJ-1900 et la consolidation avec durvalumab sont prometteuses, avec un taux de réponse global de 85,7% et un taux de contrôle de la maladie de 100%.
Nanobiotix revendique aussi un taux de réponse complète de 57,1%, alors qu'avec le standard de soins actuel, l'ampleur de la réponse reste limitée dans le CPNPC inopérable de stade 3, avec des taux de réponse complète très faibles (moins de 5%).
L'absence de progression de la maladie et l'amélioration progressive de la réponse au fil du temps suggèrent un potentiel de durabilité à long terme, estime la société en conclusion.
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