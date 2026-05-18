Pansements : Urgo prévoit 120 millions d'euros d'investissements en France sur 2026-2027

( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Le groupe familial français Urgo, connu principalement pour ses pansements, a annoncé lundi des nouveaux investissements en France à hauteur de 120 millions d’euros au cours de 2026 et 2027 qui devraient générer 400 emplois sur la période.

Ces postes "qualifiés et durables" seront créés dans la "recherche, ingénierie, production ou encore logistique", détaille dans un communiqué l'entreprise dijonnaise qui fabrique près de 80% de ses produits dans l'Hexagone.

Présente dans plus de 60 pays à travers 20 filiales, l'entreprise, qui emploie près de 4.000 personnes dans le monde dont la moitié en France, a par ailleurs annoncé avoir franchi fin avril "le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires" et dit prévoir une croissance du chiffre d'affaires de 50% aux Etats-Unis sur les deux prochaines années.

Fondée en 1880, la société a multiplié par trois son chiffre d’affaire au cours de la dernière décennie.

Outre son activité historique dans les pansements, le groupe a développé une offre de santé du quotidien (baume à lèvres, traitements contre les aphtes, les mycoses, les verrues, les piqûres d'insectes etc.), qui représente aujourd'hui 50% des ventes. Il propose aussi des solutions de cicatrisation et des compléments alimentaires.

Entre 2000 et 2025, il a investi 330 millions d'euros en R&D et 200 millions dans ses sites français.

Sur les 60 millions d’euros d'investissements prévus à horizon 2029 qui avaient été annoncés l'automne dernier pour la construction d'une nouvelle usine de bandes de compression médicale dans la Loire, une tranche de 30 millions d'euros sera déployée sur 2026-2027.

L'entreprise a été mise en cause ces dernières années pour des cadeaux illicites aux pharmaciens, une affaire dans laquelle l'ex-ministre de la Santé, Agnès Firmin Le Bodo, elle-même pharmacienne, a notamment été condamnée à une amende.

Quatorze pharmaciens de Seine-Maritime ont été condamnés en février à Rouen à des peines d'amendes allant de 3.000 à 16.000 euros pour avoir accepté des avantages des laboratoires Urgo contrevenant à la loi dite "anti-cadeaux".