EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Communiqué concernant le nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 2 octobre 2025

Paris, le 8 octobre 2025
La société Exail Technologies publie ci-après le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant son capital au 2 octobre 2025.
|Date
|Nombre d'actions composant le capital
|Nombre de droits de vote théoriques
|Nombre de droits de vote exerçables*
|02/10/2025
|17.424.747
|24.063.187
|23.609.849
*Le nombre de droits de vote exerçables est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droits de vote. Les 453.338 titres détenus en autocontrôle le 1 er octobre 2025 par Exail Technologies ne sont ainsi pas pris en compte.
À propos de Exail Technologies
Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.
Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance.
www.exail-technologies.com
|Contacts :
|
Relations investisseurs
Hugo Soussan
Tel. +33 (0)1 44 77 94 86
h.soussan@exail-technologies.com
Anne-Pauline Petureaux
Tel. +33 (0)1 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr
|
Relations médias
Manon Clairet
Tél. +33 (0)1 53 67 36 73
mclairet@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : nWhqlJdrZGeXyZ1slJptl5djZmZjx2GYZ2rJxGhta5jKZ3FhyWiWZp3IZnJlmWxo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94472-exail-technologies_-nb-d_actions-composant-le-capital-social-20251002.pdf
