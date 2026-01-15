EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Communiqué
Paris, 15 janvier 2026
Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXAIL TECHNOLOGIES à BNP Paribas, en date de dénouement du 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 3 242 titres EXAIL TECHNOLOGIES
- 609 267 €
Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
- A l'achat, 117 702 titres, pour un montant de 11 024 510 € (1 838 transactions).
- A la vente, 116 446 titres, pour un montant de 10 959 371 € (1 695 transactions).
Il est rappelé que lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 2 236 titres EXAIL TECHNOLOGIES
- 644 635 €
Il est rappelé qu'au cours du premier semestre 2025, il a été négocié un total de :
- A l'achat, 121 955 titres, pour un montant de 4 287 201 € (1 069 transactions).
- A la vente, 136 397 titres, pour un montant de 4 842 518 € (1 308 transactions)
Il est rappelé qu'au 2 août 2021, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 4 299 titres EXAIL TECHNOLOGIES
- 255 967 €
À propos de Exail Technologies
Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.
Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.
Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.
www.exail-technologies.com
|
Contacts
|
Relations investisseurs
Hugo Soussan
Tel. +33 (0)1 44 77 94 86
h.soussan@ exail-technologies.com
Anne-Pauline Petureaux
Tel. +33 (0)1 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr
|
Relations médias
Manon Clairet
Tél. +33 (0)1 53 67 36 73
mclairet@actus.fr
Annexes
Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
|Achats
|Vente
|Nombre de titres
|Nombre de Transactions
|Capitaux en EUR
|Nombre de titres
|Nombre de Transactions
|Capitaux en EUR
|01/07/2025
|2 250
|17
|219 694,95
|02/07/2025
|1 810
|16
|160 063,91
|1 810
|18
|160 481,84
|03/07/2025
|1 270
|8
|111 771,94
|2 050
|27
|181 780,68
|04/07/2025
|1 050
|17
|94 690,05
|1 050
|11
|95 070,05
|07/07/2025
|900
|15
|77 380,02
|08/07/2025
|1 025
|11
|86 432,51
|1 425
|14
|120 404,95
|09/07/2025
|1 450
|34
|123 864,95
|1 750
|20
|150 690,05
|10/07/2025
|1 000
|15
|90 840,00
|1 200
|14
|110 400,00
|11/07/2025
|1 500
|22
|140 455,05
|1 500
|17
|141 040,05
|14/07/2025
|1 100
|27
|106 399,92
|1 100
|13
|107 105,24
|15/07/2025
|1 250
|18
|121 915,00
|1 000
|15
|97 681,00
|16/07/2025
|650
|7
|64 055,03
|650
|9
|64 225,01
|17/07/2025
|1 340
|15
|133 170,00
|1 610
|23
|161 974,05
|18/07/2025
|700
|31
|72 260,02
|700
|16
|73 469,97
|21/07/2025
|1 650
|43
|171 949,97
|1 650
|22
|173 430,02
|22/07/2025
|1 178
|13
|122 384,78
|878
|11
|93 667,24
|23/07/2025
|1 350
|16
|133 124,99
|1 350
|25
|133 819,56
|24/07/2025
|600
|6
|63 900,00
|1 250
|12
|134 540,00
|25/07/2025
|100
|1
|11 620,00
|100
|1
|11 820,00
|28/07/2025
|1 050
|14
|122 399,97
|110
|2
|12 884,00
|29/07/2025
|1 000
|16
|115 020,00
|1 375
|17
|159 574,94
|30/07/2025
|1 400
|18
|163 730,00
|1 550
|17
|181 899,94
|31/07/2025
|900
|12
|108 680,04
|700
|15
|85 420,02
|01/08/2025
|1 350
|30
|158 539,95
|1 350
|12
|161 450,01
|04/08/2025
|1 150
|43
|139 569,98
|1 150
|12
|139 930,05
|05/08/2025
|1 000
|10
|123 120,00
|06/08/2025
|1 000
|12
|125 900,00
|700
|19
|87 955,00
|07/08/2025
|1 100
|14
|131 580,02
|1 100
|23
|132 030,03
|08/08/2025
|1 100
|19
|133 516,79
|998
|14
|121 698,02
|11/08/2025
|1 300
|20
|146 999,97
|1 300
|23
|147 762,03
|12/08/2025
|400
|3
|45 920,00
|400
|5
|45 980,00
|13/08/2025
|900
|11
|103 394,97
|800
|14
|92 290,00
|14/08/2025
|700
|13
|78 519,98
|1 700
|24
|194 160,06
|15/08/2025
|700
|8
|79 960,02
|200
|4
|23 120,00
|18/08/2025
|1 200
|16
|136 479,96
|1 300
|19
|150 099,95
|19/08/2025
|1 000
|13
|112 360,00
|20/08/2025
|850
|12
|88 720,37
|850
|13
|89 689,96
|21/08/2025
|550
|11
|58 850,00
|1 100
|23
|118 600,02
|22/08/2025
|100
|1
|11 080,00
|200
|5
|22 760,00
|25/08/2025
|700
|16
|79 380,00
|700
|14
|79 800,00
|26/08/2025
|200
|2
|21 580,00
|1 000
|23
|110 267,00
|27/08/2025
|700
|15
|77 119,98
|28/08/2025
|700
|9
|76 600,02
|1 000
|12
|110 400,00
|29/08/2025
|1 000
|18
|111 780,00
|01/09/2025
|600
|9
|68 140,02
|260
|7
|29 796,00
|02/09/2025
|1 300
|23
|143 780,00
|03/09/2025
|1 200
|23
|123 819,96
|800
|17
|83 880,00
|04/09/2025
|700
|13
|72 680,02
|100
|1
|10 440,00
|05/09/2025
|1 050
|20
|106 620,05
|400
|8
|41 860,00
|08/09/2025
|500
|11
|49 360,00
|1 000
|11
|100 970,00
|09/09/2025
|500
|6
|50 400,00
|500
|26
|50 600,00
|10/09/2025
|1 000
|18
|104 940,00
|11/09/2025
|200
|3
|22 220,00
|800
|8
|91 090,00
|12/09/2025
|200
|2
|22 900,00
|200
|3
|23 300,00
|15/09/2025
|500
|5
|57 520,00
|500
|17
|58 500,00
|16/09/2025
|825
|13
|94 570,00
|17/09/2025
|1 187
|15
|123 203,83
|1 037
|12
|111 982,21
|18/09/2025
|700
|7
|70 020,02
|851
|17
|86 309,87
|19/09/2025
|1 250
|16
|122 130,00
|1 200
|11
|118 269,96
|22/09/2025
|1 500
|28
|144 880,05
|1 875
|23
|182 375,06
|23/09/2025
|400
|6
|39 100,00
|24/09/2025
|700
|13
|61 630,03
|700
|13
|62 190,80
|25/09/2025
|700
|14
|63 310,03
|700
|14
|63 749,98
|26/09/2025
|400
|7
|36 810,00
|1 100
|15
|102 365,01
|29/09/2025
|562
|9
|54 795,00
|572
|15
|55 830,40
|30/09/2025
|400
|8
|39 800,00
|1 150
|14
|115 480,01
|01/10/2025
|1 074
|12
|107 352,85
|575
|9
|57 944,99
|02/10/2025
|600
|9
|59 610,00
|750
|10
|74 850,00
|03/10/2025
|1 350
|16
|135 199,94
|1 350
|14
|136 735,02
|06/10/2025
|1 250
|20
|121 182,50
|1 100
|16
|106 963,23
|07/10/2025
|900
|20
|83 482,02
|900
|10
|83 662,83
|08/10/2025
|1 500
|14
|141 409,95
|1 625
|17
|153 690,06
|09/10/2025
|1 100
|25
|101 430,01
|850
|15
|78 930,32
|10/10/2025
|1 240
|22
|112 547,61
|810
|15
|73 911,69
|13/10/2025
|928
|18
|83 883,96
|928
|12
|84 304,62
|14/10/2025
|1 100
|18
|97 964,57
|1 650
|38
|148 420,64
|15/10/2025
|1 800
|20
|158 815,08
|1 175
|17
|105 313,96
|16/10/2025
|800
|13
|67 680,64
|1 350
|16
|114 219,99
|17/10/2025
|1 000
|12
|81 890,00
|1 000
|9
|81 940,00
|20/10/2025
|700
|16
|58 830,03
|1 000
|9
|84 450,00
|21/10/2025
|1 425
|10
|123 323,49
|1 425
|13
|124 295,06
|22/10/2025
|2 100
|30
|177 690,03
|1 750
|39
|149 525,08
|23/10/2025
|875
|11
|70 980,00
|875
|10
|71 409,98
|24/10/2025
|1 350
|22
|112 624,43
|1 350
|18
|113 564,97
|27/10/2025
|1 275
|18
|105 615,01
|1 025
|11
|85 252,53
|28/10/2025
|792
|15
|63 583,58
|942
|9
|75 985,77
|29/10/2025
|500
|9
|41 360,00
|500
|8
|41 530,00
|30/10/2025
|1 550
|21
|126 840,07
|1 550
|25
|127 412,02
|31/10/2025
|350
|10
|29 190,00
|350
|3
|29 235,01
|03/11/2025
|1 900
|22
|158 500,09
|1 900
|17
|158 841,14
|04/11/2025
|1 022
|16
|83 686,57
|1 022
|10
|84 353,22
|05/11/2025
|1 100
|12
|87 930,04
|900
|15
|72 180,00
|06/11/2025
|900
|19
|69 419,97
|07/11/2025
|200
|3
|14 920,00
|1 000
|12
|75 465,00
|10/11/2025
|100
|1
|7 690,00
|1 000
|18
|77 230,00
|11/11/2025
|1 000
|17
|75 770,00
|100
|1
|7 650,00
|12/11/2025
|200
|2
|15 020,00
|650
|7
|49 090,02
|13/11/2025
|100
|1
|7 580,00
|1 000
|9
|76 850,00
|14/11/2025
|1 200
|20
|92 799,96
|400
|4
|31 200,00
|17/11/2025
|1 125
|16
|91 357,54
|18/11/2025
|1 100
|18
|89 100,00
|75
|1
|6 142,50
|19/11/2025
|1 100
|16
|89 719,96
|500
|6
|41 400,00
|20/11/2025
|161
|2
|13 185,90
|21/11/2025
|1 400
|20
|109 354,98
|1 000
|12
|78 926,80
|24/11/2025
|1 500
|19
|111 990,00
|1 350
|15
|101 620,04
|25/11/2025
|1 700
|30
|124 036,93
|1 600
|16
|117 647,52
|26/11/2025
|850
|13
|63 240,00
|850
|14
|63 580,00
|27/11/2025
|1 250
|14
|94 985,00
|1 250
|24
|95 125,00
|28/11/2025
|600
|6
|45 720,00
|600
|4
|45 820,02
|01/12/2025
|1 000
|17
|73 900,00
|1 000
|14
|74 030,00
|02/12/2025
|400
|4
|29 740,00
|1 200
|15
|90 890,04
|03/12/2025
|700
|7
|56 185,01
|1 450
|17
|116 815,05
|04/12/2025
|700
|8
|56 790,02
|700
|9
|57 270,01
|05/12/2025
|1 400
|19
|116 564,98
|1 350
|20
|113 172,12
|08/12/2025
|200
|2
|16 910,00
|1 000
|11
|85 840,00
|09/12/2025
|147
|2
|12 980,70
|10/12/2025
|900
|16
|79 669,98
|11/12/2025
|400
|6
|34 760,00
|143
|6
|12 605,49
|12/12/2025
|300
|5
|26 000,01
|300
|3
|26 199,99
|15/12/2025
|610
|26
|52 494,71
|657
|38
|56 771,63
|16/12/2025
|1 817
|32
|152 159,58
|1 752
|38
|147 008,74
|17/12/2025
|1 500
|25
|125 172,45
|855
|16
|72 175,00
|18/12/2025
|900
|11
|73 837,53
|1 850
|25
|153 116,92
|19/12/2025
|1 700
|51
|142 569,48
|1 575
|29
|132 393,56
|22/12/2025
|400
|9
|33 180,00
|200
|9
|16 700,00
|23/12/2025
|450
|4
|37 535,00
|350
|5
|29 480,01
|24/12/2025
|750
|8
|62 139,98
|300
|7
|25 209,99
|29/12/2025
|1 450
|17
|117 624,44
|1 450
|13
|119 010,06
|30/12/2025
|800
|9
|65 382,80
|1 400
|15
|114 870,00
|31/12/2025
|800
|19
|65 400,00
|200
|3
|16 400,00
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96023-cp_exail-technologies_bilan-semestriel-contrat-liquidite-s2-2025_fr.pdf
