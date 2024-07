EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXAIL TECHNOLOGIES à Exane BNP Paribas, en date de dénouement du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

11 499 titres EXAIL TECHNOLOGIES

192 084 €

Au cours du 1 er semestre 2024, il a été négocié un total de :

A l'achat, 77 634 titres, pour un montant de 1 628 229 € (943 transactions)

A la vente, 80 166 titres, pour un montant de 1 685 662 € (971 transactions)

Il est rappelé que lors du précédent bilan semestriel au 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

13 165 titres EXAIL TECHNOLOGIES

144 523€

Il est rappelé qu'au cours du second semestre 2023, il a été négocié un total de :

A l'achat, 59 784 titres, pour un montant de 1076918 € (712 transactions)

A la vente, 65 196 titres, pour un montant de 1178627 € (729 transactions)

Il est rappelé qu'au 2 août 2021, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

4 299 titres EXAIL TECHNOLOGIES

255 967 €

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tel. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

Annexes

Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/01/2024 au 30/06/2024 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021

Achats Vente Nombre de titres Nombre de Transactions Capitaux en EUR Nombre de titres Nombre de Transactions Capitaux en EUR 02/01/2024 550 7 10 524,00 150 1 2 904,00 03/01/2024 700 6 13 206,00 450 11 8 508,00 04/01/2024 150 1 2 817,00 800 9 15 239,00 05/01/2024 350 6 6 682,00 700 5 13 457,00 08/01/2024 550 6 10 558,00 200 1 3 844,00 09/01/2024 424 10 8 034,56 350 4 6 660,50 10/01/2024 350 3 6 616,00 300 3 5 707,76 11/01/2024 550 4 10 353,00 350 7 6 605,00 12/01/2024 875 13 16 597,00 15/01/2024 4 2 76,24 804 9 15 555,40 16/01/2024 150 2 2 910,00 150 3 2 922,00 17/01/2024 508 8 9 822,60 908 13 17 777,06 18/01/2024 525 7 10 335,50 600 8 11 860,40 19/01/2024 350 2 7 000,00 1 450 7 29 387,50 22/01/2024 236 4 4 855,20 350 5 7 292,50 23/01/2024 150 3 3 120,00 1 100 11 23 317,50 24/01/2024 606 15 13 118,50 1 175 13 25 971,25 25/01/2024 1 400 13 30 645,00 521 2 11 529,65 26/01/2024 350 5 7 565,00 500 6 10 872,50 29/01/2024 401 12 8 749,35 800 6 17 505,00 30/01/2024 800 10 17 250,00 4 2 86,70 31/01/2024 1 200 13 25 470,00 1 200 11 25 529,55 01/02/2024 424 3 9 174,60 800 13 17 385,00 02/02/2024 501 5 10 951,65 550 5 12 052,50 05/02/2024 800 18 17 486,25 925 15 20 393,75 06/02/2024 300 3 6 510,00 300 5 6 525,00 07/02/2024 900 10 19 657,50 550 4 12 107,50 08/02/2024 700 12 15 150,00 700 13 15 237,50 09/02/2024 700 12 15 207,50 700 6 15 237,50 12/02/2024 350 5 7 530,00 350 5 7 552,50 13/02/2024 800 12 17 150,00 350 1 7 577,50 14/02/2024 350 6 7 385,00 350 8 7 430,20 15/02/2024 251 5 5 328,85 800 11 17 202,50 16/02/2024 150 2 3 202,50 800 12 17 322,50 19/02/2024 912 14 19 695,60 150 2 3 270,00 20/02/2024 351 6 7 429,00 598 7 12 811,40 21/02/2024 350 5 7 477,50 300 1 6 420,00 22/02/2024 350 3 7 505,00 350 2 7 537,50 23/02/2024 700 11 15 012,50 700 5 15 097,50 26/02/2024 301 5 6 433,80 301 2 6 463,90 27/02/2024 1 400 7 30 792,50 28/02/2024 300 6 6 780,00 500 6 11 360,00 29/02/2024 1 700 18 37 685,00 22 2 501,60 01/03/2024 440 8 9 479,20 440 10 9 600,00 04/03/2024 1 000 8 22 260,15 1 250 12 27 927,50 05/03/2024 310 6 6 906,25 800 12 17 945,00 06/03/2024 350 2 7 922,50 550 7 12 520,00 07/03/2024 800 8 18 435,00 800 5 18 500,00 08/03/2024 350 2 8 177,50 550 4 12 932,50 11/03/2024 1 700 15 38 977,50 12/03/2024 911 21 20 013,40 811 12 17 843,10 13/03/2024 235 3 5 235,00 365 4 8 173,25 14/03/2024 800 11 17 907,50 659 8 14 813,20 15/03/2024 41 2 908,15 591 7 13 302,25 18/03/2024 350 2 7 787,50 350 3 7 852,50 19/03/2024 350 3 7 845,00 350 5 7 922,50 20/03/2024 213 7 4 824,45 550 7 12 657,50 21/03/2024 550 11 12 560,00 350 3 8 120,00 22/03/2024 550 5 12 465,00 150 2 3 442,50 25/03/2024 482 15 10 968,20 800 7 18 562,50 26/03/2024 2 000 14 45 415,00 27/03/2024 1 700 9 36 590,00 800 9 17 577,50 28/03/2024 1 400 11 30 372,50 02/04/2024 350 3 8 100,00 1 400 11 32 527,50 03/04/2024 650 2 15 185,00 1 550 18 36 550,00 04/04/2024 1 000 11 24 240,00 1 000 9 24 304,15 05/04/2024 1 513 15 36 092,35 1 150 14 27 577,50 08/04/2024 1 400 18 32 242,50 09/04/2024 3 2 68,70 350 5 8 062,50 10/04/2024 550 7 12 717,50 550 18 12 777,50 11/04/2024 500 4 11 505,00 500 5 11 535,00 12/04/2024 1 400 13 33 172,50 15/04/2024 545 8 12 964,25 445 7 10 687,50 16/04/2024 1 100 9 25 907,50 500 5 11 856,30 17/04/2024 300 3 7 125,00 1 100 8 26 302,50 18/04/2024 2 250 16 50 332,50 19/04/2024 2 000 19 37 271,00 1 725 28 32 223,42 22/04/2024 1 400 20 26 412,00 23/04/2024 1 250 14 24 514,08 1 100 18 21 686,14 24/04/2024 500 4 9 775,00 475 9 9 319,00 25/04/2024 866 11 16 652,32 350 5 7 000,00 26/04/2024 350 6 6 746,58 350 3 6 772,00 29/04/2024 350 3 6 821,00 500 6 9 782,00 30/04/2024 900 8 17 692,00 550 7 10 877,00 02/05/2024 85 1 1 688,10 1 400 19 27 953,00 03/05/2024 900 11 18 446,50 1 750 26 35 875,00 06/05/2024 550 3 11 322,50 550 4 11 360,00 07/05/2024 525 6 10 982,50 600 4 12 595,00 08/05/2024 550 10 11 542,50 350 2 7 450,00 09/05/2024 81 2 1 721,25 550 7 11 832,50 10/05/2024 150 1 3 225,00 350 4 7 607,50 13/05/2024 1 400 15 29 670,00 1 200 16 25 628,80 14/05/2024 296 6 6 452,80 800 8 17 465,00 15/05/2024 150 2 3 300,00 350 2 7 800,00 16/05/2024 800 11 17 477,50 800 8 17 575,00 17/05/2024 800 8 17 475,00 350 9 7 675,00 20/05/2024 350 4 7 702,50 350 3 7 730,00 21/05/2024 800 9 17 290,00 628 9 13 596,20 22/05/2024 150 1 3 247,50 150 7 3 255,00 23/05/2024 501 6 10 798,90 500 7 10 822,50 24/05/2024 350 3 7 442,50 350 6 7 465,00 27/05/2024 113 5 2 447,65 800 8 17 540,00 28/05/2024 400 11 8 887,40 550 9 12 262,50 29/05/2024 650 4 14 297,50 550 12 12 160,00 30/05/2024 150 3 3 307,50 550 7 12 180,00 31/05/2024 150 1 3 307,50 150 2 3 315,00 03/06/2024 500 8 11 035,00 350 5 7 817,50 04/06/2024 1 400 18 29 940,00 05/06/2024 155 1 3 255,00 350 4 7 397,50 06/06/2024 200 6 4 227,50 90 4 1 912,50 07/06/2024 350 4 7 375,00 350 5 7 415,00 10/06/2024 1 000 17 20 793,40 710 9 14 779,50 11/06/2024 950 12 19 507,50 700 9 14 363,75 12/06/2024 350 5 7 065,00 500 6 10 145,00 13/06/2024 1 230 17 24 776,25 1 080 14 21 793,00 14/06/2024 1 700 15 32 543,00 190 4 3 650,26 17/06/2024 800 17 14 307,00 800 5 14 451,80 18/06/2024 1 250 12 23 043,00 1 250 19 23 108,00 19/06/2024 842 8 15 187,76 571 13 10 368,48 20/06/2024 350 6 6 227,00 550 4 9 939,00 24/06/2024 1 400 15 22 993,00 1 350 8 22 194,00 25/06/2024 1 400 14 22 723,00 26/06/2024 850 12 13 595,00 1 325 23 21 547,00 27/06/2024 525 8 8 863,88 1 700 14 28 860,00 28/06/2024 1 478 10 25 649,00 1 478 27 25 880,08