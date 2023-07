EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2023

Communiqué

Paris, 18 juillet 2023

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXAIL TECHNOLOGIES à Exane BNP Paribas, en date de dénouement du 31/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

17 873 titres EXAIL TECHNOLOGIES

54 373 €

Au cours du 1 er semestre 2023, il a été négocié un total de :

A l'achat, 72 879 titres, pour un montant de 1 406 041 € (693 transactions)

A la vente, 68 596 titres, pour un montant de 1 333 241 € (588 transactions)

Il est rappelé que lors du précédent bilan semestriel au 30 decembre 2022, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

14 979 titres EXAIL TECHNOLOGIES

98 491 €

Il est rappelé qu'au cours du deuxième semestre 2022, il a été négocié un total de :

A l'achat, 98 303 titres, pour un montant de 1 850 659 € (822 transactions)

A la vente, 95 607 titres, pour un montant de 1 812 652 € (955 transactions)

Il est rappelé qu'au 2 août 2021, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

4 299 titres EXAIL TECHNOLOGIES

255 967 €

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

Contacts : Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tel. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

Annexes

Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/01/2023 au 30/06/2023 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021

Achats Vente Nombre de titres Nombre de Transactions Capitaux en EUR Nombre de titres Nombre de Transactions Capitaux en EUR 02/01/2023 1 090 13 22 128 03/01/2023 482 7 9 987 650 5 13 493 04/01/2023 1 050 7 21 420 600 4 12 345 05/01/2023 700 8 14 000 06/01/2023 700 5 13 818 300 1 5 946 09/01/2023 458 5 9 001 1 350 8 26 857 10/01/2023 700 3 13 937 642 6 12 844 11/01/2023 119 2 2 340 300 2 5 928 12/01/2023 761 6 15 135 850 11 16 939 13/01/2023 438 5 8 679 350 5 6 958 16/01/2023 709 8 13 996 19 1 379 17/01/2023 350 7 6 900 350 5 6 922 18/01/2023 700 11 13 861 1 000 6 19 844 19/01/2023 1 050 5 20 573 21 2 415 20/01/2023 1 000 16 19 660 23/01/2023 350 5 6 937 319 3 6 340 24/01/2023 466 5 9 239 1 050 14 20 984 25/01/2023 700 8 14 000 700 1 14 035 26/01/2023 73 3 1 467 373 11 7 508 27/01/2023 350 3 6 997 300 2 6 030 30/01/2023 1 1 20 650 7 12 993 31/01/2023 800 7 15 890 800 9 15 943 01/02/2023 300 3 6 050 650 6 13 135 02/02/2023 600 8 12 102 1 300 14 26 520 03/02/2023 350 2 7 140 650 4 13 400 06/02/2023 500 6 10 400 1 700 6 35 655 07/02/2023 1 550 9 31 972 68 1 1 421 08/02/2023 350 3 7 105 350 5 7 123 09/02/2023 650 4 13 363 10/02/2023 1 700 7 35 010 1 700 7 35 305 13/02/2023 300 3 6 240 300 2 6 255 14/02/2023 1 050 4 21 578 650 2 13 438 15/02/2023 300 1 6 255 1 500 7 31 790 16/02/2023 1 050 8 22 155 17/02/2023 1 075 9 22 220 1 075 9 22 256 20/02/2023 315 3 6 567 300 3 6 285 21/02/2023 350 5 7 280 300 4 6 270 22/02/2023 1 224 8 25 188 1 350 8 27 849 23/02/2023 700 10 14 525 24/02/2023 1 050 9 21 840 1 050 13 21 988 27/02/2023 650 4 13 461 650 2 13 525 28/02/2023 650 8 13 438 650 11 13 493 01/03/2023 950 8 19 410 950 5 19 428 02/03/2023 700 12 14 158 700 4 14 200 03/03/2023 300 6 6 090 300 3 6 105 06/03/2023 350 1 7 053 46 4 932 07/03/2023 700 7 14 070 08/03/2023 497 6 9 851 1 197 5 24 070 09/03/2023 350 6 7 105 143 4 2 917 10/03/2023 1 050 7 20 776 13/03/2023 1 550 18 30 068 1 1 19 14/03/2023 1 1 19 1 500 9 29 359 15/03/2023 1 550 17 29 572 16/03/2023 350 2 6 559 453 5 8 574 17/03/2023 700 8 13 118 650 9 12 394 20/03/2023 700 8 12 964 650 3 12 057 21/03/2023 1 000 6 18 890 22/03/2023 1 000 7 19 070 1 237 7 23 706 23/03/2023 367 4 7 070 367 3 7 084 24/03/2023 700 6 13 447 700 8 13 461 27/03/2023 951 10 18 139 600 5 11 550 28/03/2023 1 300 13 24 417 1 041 8 19 617 29/03/2023 1 097 10 20 195 1 097 6 20 252 30/03/2023 650 7 12 148 650 4 12 160 31/03/2023 354 3 6 634 354 4 6 671 03/04/2023 862 12 16 292 590 7 11 195 04/04/2023 1 050 15 19 789 300 1 5 700 05/04/2023 700 3 12 908 650 9 12 033 06/04/2023 701 9 12 913 1 1 19 11/04/2023 700 7 12 740 12/04/2023 700 13 12 523 300 4 5 430 13/04/2023 650 8 11 610 650 2 11 634 14/04/2023 1 000 5 18 140 1 000 9 18 170 17/04/2023 378 3 6 795 1 000 7 18 270 18/04/2023 2 000 12 38 410 19/04/2023 350 1 6 860 1 500 5 30 260 20/04/2023 1 050 6 21 280 18 1 365 21/04/2023 1 050 10 20 982 24/04/2023 1 000 5 20 150 1 000 3 20 218 25/04/2023 700 10 13 790 352 5 7 008 26/04/2023 846 4 16 369 846 8 16 397 27/04/2023 700 5 13 300 407 4 7 787 28/04/2023 800 9 15 087 800 7 15 093 02/05/2023 1 050 13 19 544 486 3 9 138 03/05/2023 700 6 12 690 300 8 5 490 04/05/2023 700 4 12 551 700 5 12 584 05/05/2023 650 3 11 794 750 8 13 737 08/05/2023 350 5 6 454 300 1 5 568 09/05/2023 350 3 6 433 650 3 12 095 10/05/2023 700 10 12 922 1 1 19 11/05/2023 301 2 5 490 651 6 11 970 12/05/2023 650 2 12 010 650 10 12 098 15/05/2023 300 1 5 604 300 4 5 616 16/05/2023 649 8 12 093 649 8 12 133 17/05/2023 375 4 6 963 350 6 6 522 18/05/2023 300 4 5 622 19/05/2023 351 4 6 585 5 1 94 22/05/2023 351 2 6 473 351 4 6 501 23/05/2023 650 3 12 041 650 4 12 085 24/05/2023 1 050 7 19 278 25/05/2023 350 4 6 321 1 1 18 26/05/2023 351 8 6 255 30 3 537 29/05/2023 1 1 18 30/05/2023 350 3 6 230 31/05/2023 351 6 6 206 1 1 18 01/06/2023 475 2 8 427 725 7 12 907 02/06/2023 59 1 1 047 309 6 5 490 05/06/2023 640 3 11 520 650 3 11 714 06/06/2023 700 10 12 446 346 6 6 215 07/06/2023 700 5 12 250 08/06/2023 494 8 8 543 494 7 8 567 09/06/2023 350 8 6 062 1 000 8 17 372 12/06/2023 350 1 6 062 300 2 5 232 13/06/2023 1 025 6 18 094 14/06/2023 701 7 12 576 351 5 6 339 15/06/2023 505 8 8 978 650 5 11 627 26/06/2023 1 050 9 18 879 27/06/2023 700 6 12 278 7 1 124 28/06/2023 1 500 11 26 534 29/06/2023 350 2 6 265 1 000 5 18 002 30/06/2023 1 151 15 20 820 106 3 1 936

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l5udY5VtamednZ5sY8qWl2OVl26Wm2fJmGfKyGNwZMrHaW2TyWxpZ5fGZnFilWdv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81029-cp_exail-technologies_bilan-semestriel-contrat-liquidite-s1-2023_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com