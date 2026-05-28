EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 19 juin 2026 - modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Paris, le 28 mai 2026

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Exail Technologies qui se tiendra le :

vendredi 19 juin 2026 à 9h30

dans les locaux du Cloud Business Center

10 bis rue du Quatre Septembre

75002 Paris

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié au BALO du 27 mai 2026.

Les documents prévus par l'article R22-10-83 du Code de Commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;

Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège social de la société pendant un délai de quinze jours précédant la date de l'assemblée ;

Ces documents sont également accessibles sur notre site Internet.

L'avis de réunion valant convocation à l'assemblée générale Ordinaire et Extraordinaire est accessible sous format électronique sur le site de Exail Technologies : www.exail-technologies.com

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

www.exail-technologies.com

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