EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Activité du 4ème trimestre 2025 : croissance du chiffre d'affaires de 26%

Exail Technologies clôture l'exercice 2025 sur une dynamique particulièrement soutenue, affichant une croissance de 26 % du chiffre d'affaires au 4? trimestre. Sur l'ensemble de l'année, la progression atteint +28%, dépassant largement les objectifs annoncés en octobre. Dans un contexte marqué par un fort dynamisme commercial, le groupe a démontré sa capacité à maîtriser les enjeux opérationnels liés à cette accélération de l'activité. Parmi les éléments notables figurent la livraison des premiers systèmes dronisés de lutte contre les mines ainsi que la montée en puissance de la production de systèmes de navigation.

Au 4? trimestre, Exail enregistre 147 M€ de prises de commandes, un niveau légèrement supérieur à celui du 4? trimestre 2024. Sur l'ensemble de l'année, les commandes atteignent 844 M€, en forte augmentation (+87% vs. 2024), portées principalement par plusieurs succès majeurs dans le domaine de la robotique maritime.

La société aborde ainsi l'année 2026 sur des bases solides. Exail Technologies prévoit de continuer à accompagner ses clients dans le renforcement de leurs capacités opérationnelles, dans un contexte où les enjeux de souveraineté maritime sont plus déterminants que jamais. Le groupe se positionne comme un acteur innovant, capable de proposer rapidement de nouveaux concepts afin de les mettre en œuvre à court terme —?un atout majeur dans l'évolution de la lutte navale du futur.

Prises de commandes et chiffre d'affaires du 4 ème trimestre et de l'année 2025 par segment

(en millions d'euros) T4

2025 T4

2024 Var.

M€ Var.

% FY

2025 FY

2024 Var.

M€ Var.

% Prises de commandes 147 145 +2 +2% 844 451 +394 +87% Chiffre d'affaires consolidé 122 +32 +26% 479 373 +105 +28% Segment Navigation & Robotique maritime 123 94 +28 +30% 373 289 +84 +29% Segment Technologies avancées 34 31 +3 +9% 118 97 +21 +21% Structure & éliminations intra-groupe -3 -4 - - -12 -13 - - Carnet de commandes à fin de période 1 074 708 +366 +52% 1074 708 +366 +52%

Prises de commandes du 4 ème trimestre 2025 : 147 M€

153 123 34

L'activité commerciale est restée soutenue en fin d'année 2025 dans les deux grands domaines d'activité. En robotique maritime, plusieurs commandes ont été signées auprès de clients existants comme de nouveaux clients. Les ventes de systèmes de navigation ont également connu une accélération notable, tant dans les applications civiles que de défense.

Robotique maritime : environ 60 M€ de commandes

Les principaux succès commerciaux concernent en premier lieu la lutte contre les mines, avec des commandes complémentaires émanant de clients existants. Ces ventes ont été complétées par des commandes de drones de surface DriX, destinés à des applications civiles et militaires. Les commandes notables incluent :

Une commande importante de plusieurs centaines de drones K-STER, passée pour le compte de plusieurs marines européennes par l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA). D'un montant d'environ 40 M€, il s'agit de la seconde plus importante commande de K-STER après celle de 60 M€ reçue en 2024.

Une commande d'un DriX H-9 pour une nouvelle application navale de drones de surface, auprès de la branche innovation d'une marine de premier plan. Le drone sera équipé pour des missions CUAS ( Counter ? Unmanned Aerial System ), marquant une avancée vers une nouvelle génération de défense maritime capable de détecter, suivre et neutraliser des menaces aériennes depuis la mer.

Une commande d'un DriX H?9 passée par le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine). Il s'agit du deuxième drone acquis par cet acteur. Il sera utilisé pour des missions d'hydrographie civiles et militaires, depuis la base navale de Brest ou embarqué à bord de bâtiments hydrographiques.

Sur l'ensemble de l'année 2025, Exail Technologies totalise 560 M€ de commandes en robotique maritime, dont un contrat majeur de 400 M€ signé au 1?? trimestre pour des systèmes de lutte contre les mines. Plusieurs contrats ont également été remportés auprès de nouvelles marines et pour des clients existants (Singapour, Indonésie, France, Belgique). Les ventes de drones DriX progressent de près de +75 %, portées par l'élargissement de la gamme avec le lancement récent des modèles de 9 mètres et 16 mètres, qui ont rencontré leurs premiers succès. L'année 2025 a été marquée par les premières ventes de ces drones pour des applications de défense, comme le military survey ou l'ISR (Inspection, Surveillance, Reconnaissance).

Systèmes de navigation : près de 55 M€ de commandes au 4 ème trimestre, en croissance de +31%

Les ventes de systèmes de positionnement et de navigation ont été particulièrement dynamiques en fin d'année, notamment en décembre 2025. Les augmentations de capacités industrielles ont permis de livrer le carnet de commandes tout en acceptant de nouvelles livraisons à court terme. Les succès commerciaux notables incluent :

Plusieurs commandes pour la centrale de navigation Astrix?NS, dédiée aux applications New Space, dont une de plusieurs millions d'euros pour un acteur européen de la défense. Ces systèmes équiperont des satellites en orbite basse pour des applications d'observation ou de communications spatiales.

Une commande importante dans le domaine civil, émanant d'un opérateur de services maritimes en forte croissance, client de longue date. Celui?ci poursuit l'équipement de ses navires et drones avec les centrales Octans Subsea et Rovins, pour des opérations de survey .

Plusieurs commandes de centrales inertielles Marins, la gamme la plus performante du groupe, destinées à une grande marine asiatique renforçant ses capacités maritimes. Ce pays pourrait devenir une source de commandes plus importante à l'avenir, également dans le domaine terrestre.

Le segment des Technologies avancées a enregistré environ 30 M€ de commandes au 4 ème trimestre 2025, un niveau équivalent à celui de l'année précédente. La majorité des ventes concerne des composants photoniques tels que les fibres optiques spéciales, les modulateurs optiques et les systèmes photoniques intégrés, destinés à divers secteurs d'activité. Les ventes les plus notables du trimestre incluent : des instruments de mesure quantiques (gravimètres, sources laser stables) pour deux instituts français et européens ; des fibres optiques résistantes aux radiations pour deux grands projets de fusion nucléaire en France et aux États?Unis ; une première commande de modulateurs optiques complexes pour un acteur mondial majeur des semi?conducteurs.

Un chiffre d'affaires de 153 M€, en hausse de +26%

Segment Navigation & Robotique maritime : 123 M€, en croissance de +30%

Les revenus du premier segment du groupe progressent fortement au dernier trimestre grâce à la montée en production des deux activités, qui contribuent de manière équivalente et sont toutes deux en croissance de l'ordre de 30%.

L'avancement des programmes de lutte contre les mines a fortement contribué à cette croissance. Le programme BENL continue de franchir les jalons prévus, avec les livraisons des prochains systèmes de drones qui vont continuer en 2026. Le nouveau programme majeur remporté en 2025 a également démarré au 2? semestre, générant ses premiers revenus.

Le second moteur de croissance est la hausse des capacités de production de systèmes de navigation. Un nombre record d'unités a été livré au 4? trimestre. Cette croissance se poursuivra grâce à la nouvelle unité de production à Lannion et la montée en capacité du fait d'une extension du site de Saint Germain en Laye.

Segment Technologies avancées : 34 M€, soit +9% de revenus

Le segment Technologies avancées termine l'année avec un bon niveau de revenus. La croissance est principalement portée par une hausse de 15 % des ventes et livraisons de composants et d'équipements photoniques au dernier trimestre. Par ailleurs, une partie des activités liées à l'aéronautique avait bénéficié d'un effet de rattrapage en fin d'année 2024 et depuis le début d'année 2025 ; en fin d'année 2025 le niveau d'activité se stabilise.

Une levée de fonds complémentaire de 256 M€ d'obligations convertibles

Le 13 janvier, Exail Technologies a réalisé une opération de levée de fonds de 256 M€ sous forme d'une émission complémentaire de ses obligations convertibles ODIRNANE émises en septembre 2025. Tous les éléments et les détails techniques de cette opération sont disponibles dans les documents dédiés sur le site web de la société via ce lien .

Cette opération de janvier a été réalisée dans de bonnes conditions, avec une prime de 27%. La société a ainsi émis un montant nominal de 200 M€ d'ODIRNANE, aux mêmes conditions que celles de septembre, et encaissé un montant de 256 M€.

Grâce à cette émission, Exail a levé plus de 550 M€ sur les six derniers mois, témoignant de l'intérêt des investisseurs pour la société et le secteur de la défense. Le groupe dispose désormais d'une flexibilité financière renforcée pour préparer le refinancement des instruments ICG, possible à partir de septembre 2026.

Perspectives

Grâce à ses solides performances commerciales en 2025 et à un carnet de commandes dépassant le milliard d'euros fin décembre, Exail Technologies aborde 2026 avec une bonne visibilité. Le groupe bénéficie de tendances de marché favorables, telles que l'augmentation des budgets de défense, la dronisation accrue des forces navales et une demande soutenue pour des équipements de navigation destinés à la fois au secteur civil et à la défense. En maîtrisant l'expansion de sa production, la société se montre optimiste quant à sa capacité à assurer une croissance continue sur le moyen terme.

Pour 2026, Exail Technologies se donne à nouveau comme objectif une croissance des revenus à deux chiffres.

