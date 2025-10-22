EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Activité du 3ème trimestre 2025 : croissance du chiffre d'affaires de 18%

Communiqué de presse

Paris, 22 octobre 2025 à 18h

Exail Technologies a enregistré une croissance de 18% de ses revenus au troisième trimestre 2025, portant la progression à près de 30% pour les neuf premiers mois de l'année. Cette évolution s'inscrit dans un contexte de base de comparaison exigeante, le troisième trimestre 2024 ayant connu une croissance exceptionnelle de +37%.

Au cours du 3 ème trimestre 2025, la société a réalisé 85 M€ de prises de commandes. Ce niveau reflète la dynamique soutenue des activités de navigation ainsi que le calendrier des notifications de programmes en robotique maritime, qui peut varier d'une année à l'autre. Depuis le début de l'année, Exail Technologies a remporté pour près de 700 M€ de nouveaux contrats, soit une augmentation de 128%.

A la fin du 3 ème trimestre, Exail Technologies a également réalisé avec succès une levée de fonds de 300 M€ sous forme d'obligations convertibles à durée indéterminée. Cette opération confère à l'entreprise un très bon niveau de confort pour préparer le refinancement des instruments ICG en 2026 et réduire ainsi le coût de son endettement.

Cette opération, combinée au carnet de commandes de plus d'un milliard d'euros, donne une bonne visibilité au groupe sur les prochaines années. La société peut ainsi se concentrer sur le développement de nouvelles opportunités à moyen et long-terme afin de poursuivre sa trajectoire de croissance durant la décennie à venir. Les mutations du domaine naval vers plus d'autonomie et le déploiement de flottes de drones constituent les axes stratégiques majeurs du groupe.

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre et des 9 premiers mois 2025 par segment

(en millions d'euros) T3

2025 T3

2024 Var.

M€ Var.

% 9 mois

2025 9 mois

2024 Var.

M€ Var.

% Prises de commandes 85 144 -59 -41% 697 306 +391 +128% Chiffre d'affaires consolidé 105 89 +16 +18% 325 251 +74 +29% Segment Navigation & Robotique maritime 80 70 +10 +15% 250 194 +56 +29% Segment Technologies avancées 28 22 +6 +29% 84 66 +18 +27% Structure & éliminations intra-groupe -3 -3 - - -9 -9 - - Carnet de commandes à fin de période - - - - 1081 685 +396 +58%

Prises de commandes du 3 ème trimestre 2025 : 85 M€

Le 3 ème trimestre 2025 comprend notamment des commandes de systèmes de navigation, toujours en croissance, ainsi que deux commandes significatives en robotique maritime. La baisse par rapport à l'an passé s'explique par les importants contrats de robotique maritime remportés au 3 ème trimestre 2024 (deux commandes notables pour un total de près de 80 M€). Depuis le début de l'année, les prises de commandes sont en hausse de +130% grâce aux multiples programmes de lutte contre les mines remportés.

Les commandes de robotique maritime du 3 ème trimestre 2025 incluent en particulier le programme de modernisation de lutte contre les mines de la marine indonésienne, annoncé au 2 ème trimestre 2025 et comptabilisé au 3 ème trimestre pour des raisons administratives usuelles.

En complément, la société a commercialisé durant l'été son nouveau modèle de drone DriX longue portée, le H-9, auprès d'une autorité hydrographique mondiale de premier plan. Ce client utilisera ce drone pour des applications de défense navale.

Les ventes de systèmes de navigation poursuivent leur croissance sur l'ensemble des segments d'application, franchissant le seuil de 120 M€ de prises de commandes cumulées à fin septembre. Le secteur naval et maritime demeure le premier secteur d'application du groupe, soutenu par la signature de plusieurs contrats importants au cours du trimestre. Ces commandes portent sur des centrales de navigation inertielle ainsi que sur des systèmes de positionnement et de communication acoustique.

Dans ces marchés en expansion rapide, en particulier dans le domaine de la défense, Exail tire parti de sa position de leader mondial, attribuable à sa maîtrise des technologies de gyroscope à fibre optique. Les évolutions vers des solutions haute performance, compactes et intégrant des fonctionnalités de navigation et d'acoustique représentent des opportunités de croissance stratégiques pour le groupe.

Le segment des technologies avancées a enregistré environ 15 M€ de commandes au troisième trimestre 2025, un niveau équivalent à celui de l'année précédente. La majorité des ventes concerne des composants photoniques tels que les fibres optiques spéciales, les modulateurs optiques et les systèmes photoniques intégrés, destinés à divers secteurs d'activité. Parmi les clients du trimestre figurent le projet Commonwealth Fusion aux États-Unis, qui utilise les fibres optiques spéciales Exail, ainsi qu'Alcatel Submarine Networks pour ses besoins en modulateurs optiques dédiés aux communications à très haut débit. Par ailleurs, Exail a procédé à la vente de deux gravimètres quantiques à un institut de recherche européen durant cette période.

Un chiffre d'affaires en hausse de +18% au 3 ème trimestre 2025

Exail Technologies a réalisé un chiffre d'affaires de 105 M€ au troisième trimestre 2025, ce qui représente un résultat solide pour cette période généralement la moins élevée de l'année.

Segment Navigation & Robotique maritime : 80 M€, en croissance de +15%

Les revenus du premier segment du groupe atteignent 80 M€, en hausse malgré une comparaison défavorable avec la période précédente, marquée par une croissance de 41% au troisième trimestre 2024. La progression des revenus résulte principalement de l'avancement des programmes de lutte contre les mines, notamment le programme BENL prévu pour entrer prochainement en phase de livraison. Exail prépare également les prochaines étapes techniques du programmes émirati et de la première phase du programme SLAMF en France.

La production des drones DriX commandés depuis la fin d'année dernière, y compris deux modèles transocéaniques de 16 mètres, progresse conformément au calendrier établi.

Les livraisons de systèmes de navigation augmentent également pendant ce trimestre, soutenues par la montée des capacités de production. Le nouveau site d'assemblage de centrales inertielles à Lannion a commencé à produire ses premiers produits, avec une augmentation prévue du rythme de production dans les mois à venir.

Segment Technologies Avancées : 28 M€, soit +29% de revenus

La croissance des revenus de ce segment est le résultat direct de la dynamique commerciale engagée dans les activités de photonique durant les précédents trimestres. Le nouveau site de production à Bordeaux a permis de regrouper plusieurs équipes et libérer ainsi des capacités de production. En complément, la société bénéficie d'un effet de rattrapage des ventes de produits liés à l'aéronautique (équipements embarqués, simulation), qui contribue à la croissance du trimestre.

Une levée de fonds de 300 M€ sous forme d'obligations convertibles

Exail Technologies a réalisé le 23 septembre une opération de levée de fonds de 300 M€ sous forme d'obligations convertibles ODIRNANE. Tous les éléments et les détails techniques de cette opération sont disponibles dans les documents dédiés sur le site web de la société via ce lien . Cette opération, techniquement complexe, a un objectif principal simple : préparer le refinancement de l'acquisition d'iXblue en baissant significativement le coût de l'endettement financier.

Le changement de statut d'Exail depuis l'acquisition d'iXblue lui permet aujourd'hui d'accéder à un panel de sources de financements bien plus large qu'en 2022. Exail Technologies a sélectionné ces instruments ODIRNANE en raison de plusieurs avantages clés, parmi lesquels :

Des conditions financières compétitives, incluant un taux d'intérêt annuel de 4%. A titre comparatif le taux des obligations ICG est aujourd'hui de 12% par an.

Un potentiel de dilution pour les actionnaires qui pourrait être maîtrisé selon les modalités de remboursement : la dilution maximale, en cas de remboursement intégral en actions, serait d'environ 14 %. Toutefois, Exail Technologies se réserve la possibilité de procéder à un remboursement total ou partiel en numéraire.

L'enregistrement comptable des ODIRNANE en fonds propres, contribuant ainsi à l'amélioration du ratio d'endettement de la société, notamment auprès de ses partenaires bancaires.

Avec cette opération d'émission d'ODIRNANE, Exail dispose d'un très bon niveau de confort pour préparer le refinancement des instruments ICG. Ce refinancement sera contractuellement possible à partir de septembre 2026.

Nomination du vice-amiral Didier Maleterre, ancien commandant adjoint du commandement maritime de l'OTAN

Exail renforce ses liens avec la communauté de la défense en nommant le vice-amiral Didier Maleterre au poste de Vice-Président, Conseiller défense. Didier Maleterre apporte une expérience considérable acquise au sein de la Marine nationale et de l'OTAN, où il a exercé des fonctions de commandement de haut niveau, notamment celle de commandant adjoint du Commandement maritime allié de l'OTAN. Ancien commandant de sous-marins, il possède une connaissance approfondie des opérations maritimes et a joué un rôle clé dans l'intégration de nouvelles technologies au sein de l'OTAN grâce à la Task Force X, dédiée aux drones navals et aux systèmes ISR.

Avec cette nomination, Exail réaffirme qu'une compréhension opérationnelle approfondie des besoins des utilisateurs constitue le cœur de la valeur apportée aux forces de défense. Le vice-amiral Maleterre contribuera à renforcer le lien entre l'innovation technologique d'Exail et la réalité opérationnelle des missions de ses clients — garantissant ainsi que nos solutions apportent un impact concret dans les opérations de défense.

« Je suis heureux de rejoindre un groupe performant, une vraie pépite pour la base industrielle française de défense, qui place au plus haut niveau l'innovation technologique au service de l'efficacité opérationnelle » — Vice-amiral d'escadre Didier Maleterre

Perspectives

Au 4 ème trimestre 2025, Exail vise un niveau de revenus nettement supérieur à celui du troisième trimestre, aidé par une saisonnalité favorable. Le dernier trimestre sera marqué une nouvelle fois par des enjeux importants de livraisons et de jalons sur le programme BENL. Pour l'ensemble de l'année le groupe vise une croissance des revenus comprise entre +20% et +25% et une croissance de l'EBITDA nettement supérieure à celle des revenus.

