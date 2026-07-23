EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Activité du 2ème trimestre 2026 : +17% de croissance organique du chiffre d'affaires

Communiqué de presse

Paris, 23 juillet 2026 à 18h

Exail Technologies a réalisé un solide 2 ème trimestre 2026, avec un chiffre d'affaires en croissance organique [1] de +17% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Cette progression intervient par rapport à un 2 ème trimestre 2025 exceptionnel, marqué par une croissance de +52%. Le Groupe affiche ainsi une très bonne première partie d'année, avec une croissance organique de +27% de son chiffre d'affaires au 1 er semestre 2026.

Les prises de commandes du 2 ème trimestre 2026 s'établissent à 116 M€. Leur évolution par rapport au 2 ème trimestre 2025 reflète principalement le calendrier de notification des grands programmes de robotique maritime, dont la contribution peut varier significativement d'un exercice à l'autre. L'activité commerciale du Groupe demeure néanmoins soutenue, portée notamment par la forte progression des commandes de systèmes de navigation, en hausse d'environ +40%, et par la croissance des composants photoniques, en progression de +47%.

L'événement marquant du trimestre est l'annonce, le 6 juillet 2026, de la signature d'un accord entre Gorgé SA, actionnaire majoritaire d'Exail Technologies, et Thales, en vue de l'acquisition par Thales de la participation détenue par la famille Gorgé dans Exail Technologies. Cette opération devrait être suivie du dépôt d'une offre publique d'achat obligatoire portant sur l'ensemble des titres Exail Technologies. Un communiqué dédié a été publié à cette occasion ( lien vers le communiqué ).

Prises de commandes et chiffre d'affaires du 2 ème trimestre et 1 er semestre 2026 par segment

(en millions d'euros) T2

2026 T2

2025 Var.

% Var.

organique

% S1

2026 S1

2025 Var.

% Var.

organique

% Prises de commandes 116 125 -7% -7% 228 612 -63% -63% Chiffre d'affaires consolidé 144 126 +14% +17% 275 220 +25% +27% Segment Navigation & Robotique maritime 120 100 +20% +20% 226 171 +33% +33% Segment Technologies avancées 29 30 -1% +12% 58 56 +4% +12% Structure & éliminations intra-groupe -5 -3 - - -9 -6 - - Carnet de commandes à fin de période 1 024 1100 -7% -6% 1024 1100 -7% -6%

Prises de commandes du 2 ème trimestre 2026 : 116 M€

Navigation & positionnement : environ 65 M€ de commandes, en progression de plus de 40%

L'accélération structurelle des ventes de systèmes de navigation s'est poursuivie au 2 ème trimestre 2026, avec une hausse de 41% par rapport au 2 ème trimestre 2025. La montée en puissance des capacités de production engagée depuis plusieurs trimestres permet au Groupe de répondre pleinement à la croissance de la demande et de poursuivre ses gains de parts de marché, notamment face aux principaux acteurs américains.

Les prises de commandes du trimestre progressent dans l'ensemble des applications du Groupe avec des croissances forte à l'international, notamment en Europe et aux Etats-Unis. Parmi les principales commandes enregistrées au cours du trimestre figurent notamment :

- Une importante commande dans la défense navale, de plusieurs millions d'euros, a été remportée auprès d'un intégrateur de premier plan pour la fourniture de systèmes complets de navigation destinés à des navires opérés au Moyen-Orient. Cette commande s'inscrit dans la continuité d'une relation de longue date avec ce client.

- Une commande de près de 5 M€ a été enregistrée dans le secteur spatial auprès d'un acteur innovant aux Etats-Unis. Ce client a retenu les systèmes de navigation Astrix-NS d'Exail pour équiper ses futurs programmes spatiaux.

- Exail poursuit son développement dans le domaine de la défense terrestre, notamment en Europe. Un nouveau contrat important a ainsi été remporté en Europe du Nord pour la fourniture de systèmes inertiels destinés à des applications de surveillance mobile.

- Dans le domaine civil, Exail a remporté une commande majeure portant sur plusieurs centaines d'unités destinées à des applications d'ingénierie civile à haute valeur ajoutée auprès d'un leader mondial du secteur.

Robotique maritime : environ 20 M€ de commandes

Les prises de commandes en robotique maritime s'élèvent à environ 20 M€ au 2 ème trimestre 2026. Le trimestre a été marqué par un niveau limité de notifications de grands programmes de drones maritimes, dont le calendrier peut varier significativement d'une période à l'autre. La principale commande du trimestre, représentant environ la moitié des prises de commandes de robotique maritime de la période, concerne l'application de lutte contre les mines. Il s'agit d'un contrat remporté auprès d'une marine européenne pour la fourniture de trois systèmes de drones légers de lutte contre les mines. Conçus pour être rapidement déployés à partir d'embarcations semi-rigides, ces systèmes permettront aux forces navales d'identifier et de neutraliser rapidement des mines sous-marines.

Le solde des prises de commandes concerne des services additionnels auprès de clients existants, à la fois dans la lutte contre les mines et dans d'autres applications, de défense comme civiles. Ces commandes de services devraient progressivement prendre de l'ampleur à mesure que le nombre de systèmes Exail déployés en opérations augmente.

Le segment des Technologies avancées a enregistré près de 30 M€ de prises de commandes au 2 ème trimestre 2026. La comparaison avec le 2 ème trimestre 2025 est affectée par l'enregistrement, l'an dernier, d'une commande de près de 10 M€ dans les systèmes de simulation. La dynamique des différentes activités du segment demeure hétérogène. Les prises de commandes dans les équipements aéronautiques restent globalement stables par rapport aux derniers trimestres, tandis que les activités photoniques poursuivent leur forte progression. Celles-ci représentent désormais près de 80% des prises de commandes du segment.

Les activités photoniques d'Exail poursuivent leur forte accélération depuis le début de l'année. Les prises de commandes ont progressé de 47% au 2 ème trimestre 2026 et de 70% sur l'ensemble du 1 er semestre. Cette croissance est portée par l'ensemble des lignes de produits du Groupe, qu'il s'agisse des fibres optiques spéciales, des modulateurs optiques, des systèmes photoniques ou encore des instruments quantiques. Elle reflète à la fois l'augmentation de la taille moyenne des commandes, l'élargissement continu de la base de clients ainsi que l'enrichissement progressif de l'offre de produits d'Exail.

Un chiffre d'affaires de 144 M€, en croissance organique de +17%

Segment Navigation & Robotique maritime : 120 M€, en croissance de +20%

Les revenus du segment Navigation & Robotique maritime ont progressé de 20% au 2 ème trimestre 2026. Cette performance est d'autant plus remarquable que le segment avait enregistré une croissance de 56% au 2 ème trimestre 2025.

Dans la lutte contre les mines, les principaux programmes en cours en Europe, Asie et Moyen-Orient continuent de progresser. De nouvelles livraisons de systèmes sont notamment en cours en Belgique tandis que le contrat d'envergure remporté en 2025 poursuit sa montée en cadence.

La croissance du chiffre d'affaires est particulièrement forte dans les activités de Navigation & positionnement. La montée en puissance des capacités de production a permis de livrer un volume encore plus important de centrales inertielles au 2 ème trimestre 2026. Les revenus de cette activité progressent d'environ 40% sur la période, portant leur croissance à +43% sur l'ensemble du 1 er semestre.

Segment Technologies avancées : 29 M€, en croissance de +12% à périmètre comparable

Le segment Technologies avancées a généré 29 M€ de revenus au 2 ème trimestre 2026, en légère baisse à périmètre courant en raison de la cession de l'activité Automation intervenue début mai 2026. À périmètre comparable, les revenus progressent de 12%. Cette croissance est principalement portée par les activités photoniques, dont le chiffre d'affaires progresse de plus de 20%, soutenues par le fort niveau de commandes enregistré au cours des derniers trimestres. Les équipements destinés à l'aéronautique, après une phase de stabilisation observée à la fin de l'exercice précédent, retrouvent quant à eux une légère croissance.

Accord de rapprochement avec Thales

Le 6 juillet 2026, Gorgé SA, actionnaire de référence d'Exail Technologies, et Thales ont annoncé la signature d'un accord engageant en vue de l'acquisition par Thales de la participation détenue par la famille Gorgé dans Exail, représentant environ 35,5 % du capital. Cette transaction, soumise aux autorisations réglementaires et de concurrence habituelles, serait suivie du dépôt par Thales d'une offre publique d'achat obligatoire portant sur l'ensemble des actions et obligations ODIRNANE d'Exail au même prix de 134 € par action. Le conseil d'administration d'Exail a accueilli favorablement ce projet de rapprochement.

Depuis la création d'Exail en 2022 à la suite du rapprochement entre ECA Group et iXblue, le groupe a connu une forte croissance et s'est imposé comme un acteur de référence dans la robotique maritime, la navigation inertielle et les technologies de pointe. Ce projet de rapprochement avec Thales vise à donner à Exail et à ses équipes des moyens renforcés pour poursuivre leur développement technologique et accompagner une base de clients en croissance à l'échelle mondiale.

Exail Technologies continuera d'informer ses actionnaires et l'ensemble du marché de l'avancement de ce projet de rapprochement au fur et à mesure des principales étapes réglementaires et opérationnelles.

Perspectives

Exail Technologies évolue sur des marchés portés par des besoins croissants en matière de souveraineté et de modernisation des forces armées. L'expertise différenciantes de la société sur deux tendances marchés globales, structurantes et duales, soutient le développement du groupe : le besoin croissant en navigation et en dronisation.

Dans ce contexte, l'activité commerciale du groupe demeure soutenue dans l'ensemble de ses métiers, qu'il s'agisse de systèmes maritimes autonomes, de navigation inertielle ou des technologies photoniques. Fort d'un carnet de commandes supérieur à 1 milliard d'euros et d'un portefeuille d'opportunités commerciales significatives actuellement en discussion, Exail dispose d'une solide visibilité pour poursuivre sa trajectoire de croissance dans les prochains exercices.

La société publiera ses résultats semestriels le 15 septembre 2026. À la faveur de la forte croissance enregistrée au 1 er semestre, Exail Technologies anticipe une progression particulièrement soutenue de son EBITDA courant. Par ailleurs, la variation du besoin en fonds de roulement devrait suivre les tendances historiques du Groupe, avec un 1 er semestre traditionnellement moins favorable et des encaissements significatifs attendus au 2 ème semestre.

Exail Technologies confirme ainsi son objectif de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires en 2026 ainsi qu'une progression de l'EBITDA courant supérieure à celle des revenus.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est un groupe de technologies de défense qui conçoit et fournit des systèmes de drones maritimes autonomes et des solutions avancées de navigation destinés aux clients navals et de défense opérant dans des environnements exigeants. Les solutions du groupe sont utilisées dans des applications critiques où la fiabilité, la précision et la sécurité opérationnelle sont essentielles à la réussite des missions. Fort de capacités intégrées couvrant la conception, la fabrication et le déploiement, Exail développe des systèmes maritimes sans équipage (drones de surface autonomes, drones sous?marins) pour des missions de lutte contre les mines et de surveillance, ainsi que des solutions de navigation inertielle de très haute précision reposant sur une technologie propriétaire de gyroscopes à fibre optique, permettant d'opérer dans des environnements où le signal GPS est indisponible ou dégradé.

Exail sert des clients de la défense et du secteur civil dans près de 80 pays, avec une activité majoritairement tournée vers la défense, complétée par des applications civiles ciblées.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et admise sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie des indices SBF 120, Euronext Tech Leaders et MSCI Global Small Caps.

www.exail-technologies.com

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[1] La variation de périmètre concerne l'activité Automation, cédée depuis le 1 er mai 2026 et qui représentait 13 M€ de revenus sur l'exercice 2025.