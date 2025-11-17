Exail Technologies en tête du SBF 120, TP ICAP Midcap passe à l'achat
L'action de l'ex-Groupe Gorgé, spécialisé dans la fabrication de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, gagne 4,7%, alors que le SBF 120 perd 0,3%, également porté par un mouvement de repli sur les valeurs refuges de la défense à l'amorce d'une semaine qui s'annonce cruciale avec la publication dans deux jours des résultats de Nvidia.
Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de TPICAP Midcap indiquent avoir relevé sa recommandation de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours fixé à 99 euros.
'Même en intégrant prudemment tous les engagements que le groupe devra refinancer en 2026, le titre se traite désormais avec une décote notable par rapport à l'ensemble de ses pairs alors même que le groupe confirme qu'il opère sur des segments oligopolistiques les plus porteurs de la défense', justifie la société de Bourse.
Le titre affiche désormais un gain de plus de 375% depuis le début de l'année.
