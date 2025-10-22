Exail Technologies-CA +18% au T3, "enjeux importants" en vue au T4

Exail Technologies EXA.PA a fait état mercredi d'une hausse de 18% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 105 millions d'euros, citant la dynamique soutenue des activités de navigation ainsi que le calendrier des notifications de programmes en robotique maritime.

"Le dernier trimestre sera marqué une nouvelle fois par des enjeux importants de livraisons et de jalons sur le programme BENL", déclaré le groupe dans un communiqué.

Exail Technologies, entré au SBF 120 en septembre, a déclaré viser une croissance des revenus comprise entre +20% et +25%, pour une croissance de l’Ebitda courant supérieure à celle des revenus.

Au cours du troisième trimestre, le groupe a enregistré 85 millions d'euros de prises de commandes, selon le communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)