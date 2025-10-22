 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 231,00
-0,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Exail Technologies-CA +18% au T3, "enjeux importants" en vue au T4
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 17:55

Exail Technologies EXA.PA a fait état mercredi d'une hausse de 18% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 105 millions d'euros, citant la dynamique soutenue des activités de navigation ainsi que le calendrier des notifications de programmes en robotique maritime.

"Le dernier trimestre sera marqué une nouvelle fois par des enjeux importants de livraisons et de jalons sur le programme BENL", déclaré le groupe dans un communiqué.

Exail Technologies, entré au SBF 120 en septembre, a déclaré viser une croissance des revenus comprise entre +20% et +25%, pour une croissance de l’Ebitda courant supérieure à celle des revenus.

Au cours du troisième trimestre, le groupe a enregistré 85 millions d'euros de prises de commandes, selon le communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
81,9000 EUR Euronext Paris -3,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • carrefour, (Crédit: / Wikimedia Commons)
    Carrefour confirme ses objectifs pour 2025
    information fournie par Zonebourse 22.10.2025 18:16 

    Le chiffre d'affaires TTC progresse de +2,1% au 3ème trimestre en comparable (LFL). Il s'établit à 22 614 MEUR pre-IAS 29, en croissance de +1,2% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change négatif de -2,8%, principalement lié à la dépréciation ... Lire la suite

  • ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Kering annonce des ventes en baisse de 10% au 3T, toujours plombées par Gucci
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.10.2025 18:15 

    Le groupe de Luxe Kering a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 10% au troisième trimestre à 3,4 milliards d'euros, toujours plombé par sa marque phare Gucci, signe de l'ampleur de la tâche qui attend le nouveau directeur général Luca de Meo La performance ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Michelin: chiffre d'affaires en baisse de 6,6% au 3T, pénalisé par l'Amérique du Nord
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.10.2025 18:12 

    Les ventes de Michelin ont à nouveau reculé au troisième trimestre 2025, de 6,6%, à 6,25 milliards d'euros, en raison "majoritairement" de la région Amérique du Nord, a indiqué le fabricant français de pneus. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a affiché ... Lire la suite

  • Boutique Gucci, dans le quartier de La Madeleine, à Paris. (Crédit: L. Grassin / )
    Kering : la performance du troisième trimestre en deçà de celle du marché
    information fournie par AOF 22.10.2025 18:12 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Kering au troisième trimestre 2025 s’élève à 3,4 milliards d’euros, en recul de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d’un effet de change négatif de 5%). "La baisse de 5% en comparable du chiffre d’affaires ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank