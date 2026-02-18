Exail Technologies augmente de 26% son CA au 4e trimestre
Dans un contexte marqué par un fort dynamisme commercial, le groupe de technologies affirme ainsi avoir "démontré sa capacité à maîtriser les enjeux opérationnels liés à cette accélération de l'activité".
"Parmi les éléments notables figurent la livraison des premiers systèmes dronisés de lutte contre les mines ainsi que la montée en puissance de la production de systèmes de navigation", met-il ainsi en avant.
Sur l'ensemble de l'année, la progression du chiffre d'affaires atteint 28% à 479 MEUR, dépassant largement les objectifs annoncés en octobre, et les commandes atteignent 844 MEUR, en augmentation de 87%, portées principalement par plusieurs succès majeurs dans le domaine de la robotique maritime.
"Le groupe bénéficie de tendances de marché favorables, telles que l'augmentation des budgets de défense, la dronisation accrue des forces navales et une demande soutenue pour des équipements de navigation destinés à la fois au secteur civil et à la défense", juge la société.
Affirmant "aborder ainsi l'année 2026 sur des bases solides", avec un carnet de commandes dépassant 1 MdEUR fin décembre, Exail Technologies se donne à nouveau pour objectif une croissance des revenus à deux chiffres en 2026.
