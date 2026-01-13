Exail Technologies annonce le succès de l'offre complémentaire d'obligations de 200 millions d'euros

Exail Technologies SA EXA.PA :
* SUCCES DE L'OFFRE COMPLEMENTAIRE D'ODIRNANE D'UN MONTANT NOMINAL DE 200 MILLIONS D'EUROS
(Rédaction de Gdansk)
Exail Technologies SA EXA.PA :
* SUCCES DE L'OFFRE COMPLEMENTAIRE D'ODIRNANE D'UN MONTANT NOMINAL DE 200 MILLIONS D'EUROS
(Rédaction de Gdansk)
|107,0000 EUR
|Euronext Paris
|-4,46%
Le procès en appel de Marine Le Pen, du Rassemblement national et de onze autres prévenus s'ouvre mardi à Paris: la cheffe de file de l'extrême droite française joue son éligibilité pour l'élection présidentielle de 2027 et, plus généralement, son avenir politique. ... Lire la suite
Les Bourses européennes ont ouvert à plat mardi sur fond d'inquiétudes quant à l'indépendance de la banque centrale américaine (Fed), après les menaces judiciaires visant l'institution monétaire et son président. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris cédait ... Lire la suite
La baisse des émissions de gaz à effet de serre a marqué le pas en France l'an dernier, avec un recul estimé à seulement -1,6%, près de trois fois moins que le rythme nécessaire pour tendre vers la neutralité carbone. Comme l'Allemagne et d'autres pays riches, ... Lire la suite
Dans ses voeux pour 2026, le gouverneur de la Banque de France a adressé une nouvelle charge aux acteurs politiques, dont certaines propositions, même inapplicables ou irréalistes, ont des conséquences bien concrètes sur l'activité des entreprises. "La sagesse ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer