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Exail Technologies annonce la cession de sa filiale "Automation"
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 07:46

Exail Technologies SA EXA.PA :

* CESSION DE LA FILIALE EXAIL AUTOMATION

* CESSION DE SON ACTIVITÉ AUTOMATION AFIN DE SIMPLIFIER SON PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS ET D'AMÉLIORER LA RENTABILITÉ DU GROUPE

* ACTIVITÉ EXAIL AUTOMATION CÉDÉE À SON DIRIGEANT ACTUEL, AVEC UNE RÉALISATION EFFECTIVE DÈS LE MOIS DE MAI 2026

* CETTE OPÉRATION PERMET DE DONNER À L'ACTIVITÉ UN CADRE D'ÉVOLUTION MIEUX ADAPTÉ À SES CONTRAINTES INDUSTRIELLES ET À SON CYCLE PROPRE

* L'OPÉRATION CONTRIBUE À AMÉLIORER LE PROFIL DE RENTABILITÉ DU SEGMENT TECHNOLOGIES AVANCÉES

* L'OPÉRATION PERMET AU GROUPE DE CONCENTRER SES RESSOURCES SUR SES ACTIVITÉS LES PLUS STRATÉGIQUES

Texte original nACT98287 Pour plus de détails, cliquez sur EXA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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