Exail Technologies annonce la cession de sa filiale "Automation"

Exail Technologies SA EXA.PA :
* CESSION DE LA FILIALE EXAIL AUTOMATION
* CESSION DE SON ACTIVITÉ AUTOMATION AFIN DE SIMPLIFIER SON PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS ET D'AMÉLIORER LA RENTABILITÉ DU GROUPE
* ACTIVITÉ EXAIL AUTOMATION CÉDÉE À SON DIRIGEANT ACTUEL, AVEC UNE RÉALISATION EFFECTIVE DÈS LE MOIS DE MAI 2026
* CETTE OPÉRATION PERMET DE DONNER À L'ACTIVITÉ UN CADRE D'ÉVOLUTION MIEUX ADAPTÉ À SES CONTRAINTES INDUSTRIELLES ET À SON CYCLE PROPRE
* L'OPÉRATION CONTRIBUE À AMÉLIORER LE PROFIL DE RENTABILITÉ DU SEGMENT TECHNOLOGIES AVANCÉES
* L'OPÉRATION PERMET AU GROUPE DE CONCENTRER SES RESSOURCES SUR SES ACTIVITÉS LES PLUS STRATÉGIQUES
Texte original nACT98287 Pour plus de détails, cliquez sur EXA.PA
(Rédaction de Gdansk)
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