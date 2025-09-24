 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 840,54
-0,40%
Exail-Succès de l'offre d'obligations à durée indéterminée pour €250 mlns
24/09/2025

Exail Technologies SA EXA.PA :

* SUCCES DE L'OFFRE D'OBLIGATIONS À DURÉE INDETERMINÉE À OPTION DE REMBOURSEMENT EN NUMÉRAIRE ET/OU EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU EXISTANTES (ODIRNANE)

* OFFRE D'OBLIGATIONS POUR UN MONTANT NOMINAL DE EUR 300 MLNS D'EUROS

Texte original nACT94140

(Rédaction de Gdansk)

EXAIL TECHNOLOGIES
89,800 EUR Euronext Paris -5,07%
