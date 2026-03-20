Exail réduit son capital social, annule 380.000 actions

Exail Technologies SA EXA.PA :

* A DÉCIDÉ DE RÉDUIRE LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ PAR VOIE D'ANNULATION DE 380.000 ACTIONS

* CETTE ANNULATION PRENDRA EFFET SOUS 24H

* ACTIONS AUTODÉTENUES, REPRÉSENTANT 2,18% DU CAPITAL SOCIAL

* À L'ISSUE DE CETTE OPÉRATION, LE CAPITAL SOCIAL S'ÉLÈVE À 17.044.747 EUROS

* À LA SUITE DE CETTE OPÉRATION, DÉTIENDRA DIRECTEMENT 70.396 ACTIONS PROPRES (HORS CONTRAT DE LIQUIDITÉ), SOIT ENVIRON 0,41% DU CAPITAL SOCIAL

* ENVISAGE D'AFFECTER ENVIRON 6.000 ACTIONS AU CONTRAT DE LIQUIDITÉ, LE SOLDE DEMEURANT AFFECTÉ À L'OBJECTIF DE CROISSANCE EXTERNE

* CETTE OPÉRATION A POUR EFFET DE RELUER L'ENSEMBLE DES ACTIONNAIRES

Texte original nACT97114

