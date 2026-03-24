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Exail pénalisé en Bourse après une cession d'actions avec décote
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 10:40

Le groupe français recule nettement à Paris après le placement accéléré de titres par un actionnaire, réalisé sous le dernier cours coté.

Selon nos informations, Gorgé, actionnaire d' Exail Technologies , a cédé 600 000 actions de la société, via BNP Paribas, Natixis et Berenberg, à un prix de 126 euros par titre, représentant une décote de 9,09% par rapport au dernier cours de clôture.

À la suite de cette opération, le titre recule fortement en séance. Vers 10h40, l'action perd encore 9,4% à 125,6 euros.

Le capital d'Exail compte 17 millions d'actions, dont un flottant de 8,96 millions de titres au 20 mars.

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EXAIL TECHNOLOGIES
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