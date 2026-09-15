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Exail et son momentum "très solide", selon TP ICAP Midcap
information fournie par AOF 15/09/2026 à 11:00
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(Zonebourse.com) - Dans une note publiée ce matin, l'analyste a confirmé sa recommandation à "conserver" sur le titre Exail Technologies, avec un objectif de cours inchangé de 135 EUR.

Les chiffres ont de quoi séduire un investisseur : l'EBITDA courant d'Exail a atteint 63 MEUR au premier semestre, en hausse d'environ 43% et supérieur aux 58 MEUR attendus par TP ICAP Midcap. De plus, la marge de la société est ressortie à 22,9%, en progression de 290 points de base sur un an. "Le momentum opérationnel reste très solide", constate ainsi l'analyste.

Julien Thomas, en charge du dossier chez TP ICAP Midcap, estime d'ailleurs que cette performance devrait le conduire à relever ses prévisions. Il considère ainsi qu'à ce rythme, Exail devrait générer plus de 120 MEUR d'EBITDA sur l'année "sans aucun problème". La dynamique commerciale reste en effet robuste, avec des prises de commandes en hausse de plus de 40% dans la navigation et une croissance proche de 70% dans la photonique.

La génération de trésorerie a toutefois été pénalisée au premier semestre par une hausse du besoin en fonds de roulement d'environ 70 MEUR, conforme à la saisonnalité habituelle, mais des encaissements très significatifs sont attendus au second semestre, assure de son côté la société.

Initialement prévue aujourd'hui, la publication complète des résultats semestriels, reportée dans le cadre des discussions sur le traitement comptable du projet de rapprochement avec Thales, est désormais prévue le 24 septembre.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/09/2026 à 11:00:00.

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