Exail entouré après des résultats annuels prometteurs
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 10:20
Exail Technologies a publié un chiffre d'affaires consolidé de 479 millions d'euros en 2025, en progression de 28% par rapport à 2024. Cette performance est tirée par le segment Navigation & Robotique maritime, en hausse de 29% à 373 MEUR, et par les Technologies avancées, en croissance de 21% à 118 MEUR.
Au 4? trimestre, le chiffre d'affaires atteint 153 MEUR en hausse de 26% sur un an. Les prises de commandes se sont élevées à 147 MEUR, légèrement supérieures à celles de fin 2024. Sur l'ensemble de l'exercice, les commandes culminent à 844 MEUR, en bond de 87%, notamment grâce à un contrat majeur de 400 MEUR signé début 2025 dans la lutte contre les mines sous-marines. Le carnet de commandes ressort à 1,07 MdEUR fin décembre, en hausse de 52% sur un an.
"Nous abordons 2026 avec une bonne visibilité, portés par des tendances favorables comme l'augmentation des budgets de défense et la dronisation accrue des forces navales", souligne la société dans son communiqué.
Pour 2026, Exail Technologies vise de nouveau une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires, sans précision chiffrée à ce stade.
Des analystes en mode serein
Réagissant à cette publication, Portzamparc confirme son conseil acheter sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 129,3 euros.
Selon Portzamparc, la publication annuelle est "parfaitement conforme" aux attentes et à la guidance relevée fin janvier, avec un chiffre d'affaires 2025 de 479MEUR, en hausse de 28%, et un T4 à 153MEUR ( 26%), portés par la Navigation et Robotique maritime ( 30% au T4).
Dans ce contexte, le bureau d'études maintient son scénario, tablant sur une progression de l'EBITDA de 42% sur l'exercice (marge à 21,9%, 2pts) et sur un FCF d'environ 50MEUR, soutenus par un levier opérationnel attendu au S2.
De son côté, Oddo BHF confirme son conseil "surperformance" sur le titre Exail Technologies, avec un objectif de cours inchangé à 125 euros . L'analyste salue lui aussi cette publication et indique que la dynamique des contrats anti-mines et l'exécution industrielle confortent son scénario 2026, à savoir un CA en progression de 18% et un EBITDA en hausse de 28%.
