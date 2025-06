Exail: enregistre plusieurs commandes significatives information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 09:59









(CercleFinance.com) - Exail annonce avoir signé plusieurs commandes significatives pour des systèmes de navigation en défense terrestre et aéroterrestre.



Exail Technologies a signé un important contrat auprès d'une armée européenne pour équiper un très grand nombre de drones aériens avec son système de navigation de dernière génération, UmiX.



Depuis quelques semaines, Exail a également remporté plusieurs commandes significatives pour des systèmes de navigation dédiés à la défense terrestre.



Les centrales inertielles vendues, issues de la gamme Advans, sont destinées à des applications variées telles que des systèmes de lutte anti-drone, l'équipement de véhicules légers ou encore des systèmes de surveillance mobile précise le groupe.



Au total, ces commandes représentent près d'une quinzaine de millions d'euros.





Valeurs associées EXAIL TECHNOLOGIES 82,5000 EUR Euronext Paris +4,70%