 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Exail en hausse, Portzamparc en soutien
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 11:39

La société gagne près de 1% à Paris après l'annonce, hier soir, d'une nouvelle commande de drone de surface transocéanique DriX O-16 par OMS Group, spécialiste malaisien de la pose et de la maintenance de câbles sous-marins de télécommunication. Portzamparc salue une "excellente nouvelle commerciale" et confirme sa note d'achat sur le titre.

Le drone commandé par OMS Group sera utilisé pour des missions liées à la pose de câbles sous-marins, incluant relevés bathymétriques, vérification de tracés et surveillance d'infrastructures télécoms. "Le système s'intègre dans un modèle de supervision à distance, notamment via un centre d'opérations basé à Singapour", précise-t-on ce matin chez All Invest. "Cette solution permet de remplacer partiellement les navires traditionnels, offrant une réduction des coûts opérationnels et de l'empreinte carbone (jusqu'à -99%), tout en limitant l'exposition humaine en mer", ajoutent les analystes.

De son côté, Jérémy Sallée, analyste financier chez Portzamparc (BNP Paribas), estime que ce contrat illustre le succès et la pertinence du DriX O -16 pour des applications civiles offshore.

Le broker met notamment en avant l'autonomie de 30 jours et 6 500 km du DriX, dont la valeur approche les 10 MEUR. Il rappelle par ailleurs que ce modèle s'est "particulièrement distingué lors du dernier exercice Repmus de l'OTAN et qu'Exail avait annoncé être en discussion pour des programmes DriX dépassant les 100 MEUR dans la Défense lors de la publication de ses résultats annuels.

Dans ces conditions, Portzamparc renouvelle sa note d'achat sur le titre avec un objectif de cours de 160 euros.

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
122,8000 EUR Euronext Paris -0,81%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank