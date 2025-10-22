Exail confirme que la croissance de l'Ebitda en 2025 sera supérieure à celle du chiffre d'affaires

(AOF) - Exail Technologies a enregistré une croissance de 18% de ses revenus au troisième trimestre 2025, portant la progression à près de 30% pour les neuf premiers mois de l’année. Cette évolution s’inscrit dans un contexte de base de comparaison exigeante, le troisième trimestre 2024 ayant connu une croissance exceptionnelle de 37%. Au cours de ce trimestre, la société a réalisé 85 millions d'euros de prises de commandes.

Ce niveau reflète la dynamique soutenue des activités de navigation ainsi que le calendrier des notifications de programmes en robotique maritime, qui peut varier d'une année à l'autre. Depuis le début de l'année, Exail Technologies a remporté pour près de 700 millions d'euros de nouveaux contrats, soit une augmentation de 128%.

En outre, à la fin du troisième trimestre, Exail Technologies a également réalisé avec succès une levée de fonds de 300 millions d'euros sous forme d'obligations convertibles à durée indéterminée. Cette opération confère à l'entreprise un très bon niveau de confort pour préparer le refinancement des instruments ICG en 2026 et réduire ainsi le coût de son endettement.

Côté perspectives, au quatrième trimestre 2025, Exail vise un niveau de revenus nettement supérieur à celui du troisième trimestre, aidé par une saisonnalité favorable. Pour l'ensemble de l'année, le groupe vise une croissance des revenus comprise entre 20% et 25% et une croissance de l'Ebitda nettement supérieure à celle des revenus.

En parallèle de la publication de ses ventes trimestrielles, l'entreprise de défense de haute technologie a nommé le vice-amiral Didier Maleterre au poste de vice-président, conseiller défense. Il dispose d'une expérience acquise au sein de la Marine nationale et de l'OTAN, où il a exercé des fonctions de commandement de haut niveau.

