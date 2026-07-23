Exail-CA en hausse de 27% au S1, recul du carnet de commandes

Exail Technologies EXA.PA a fait état jeudi d'un bond de 27% du chiffres d'affaires au premier semestre, tandis que le carnet de commandes ressort en recul de 6% sur un an à fin juin, alors que le groupe publie ses résultats financiers quelques semaines après un accord en vue de son acquisition par Thalès TCFP.PA .

Sur les six premiers mois de l'année, le concepteur de technologies souveraines a enregistré 275 millions d'euros de chiffres d'affaires, contre 220 millions d'euros un an plus tôt.

À fin juin, le carnet de commandes ressort à 1,02 milliard d'euros, contre 1,1 milliard d'euros l'année dernière.

Les prises de commandes ont chuté de 63% au deuxième trimestre, l'ex-groupe Gorgé évoquant le calendrier de notification des grands programmes de robotique maritime, "dont la contribution peut varier significativement d’un exercice à l’autre".

Exail a confirmé son objectif de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires en 2026 ainsi qu'une progression de l'Ebitda courant supérieure à celle des revenus.

Alors qu'Exail faisait l'objet de l'intérêt de l'équipementier aéronautique Safran SAF.PA , un accord engageant a finalement été signé au début du mois avec Thalès, en vue d'une acquisition de la participation de 35% la famille Gorgé par le géant des technologies de défense, qui prévoit d'acquérir l'intégralité du capital par le biais d'une offre publique d'achat obligatoire.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)