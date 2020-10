EVS Broadcast Equipment: update du programme de rachat d'actions propres

Publication le 26 octobre 2020, après la fermeture du marché

Information réglementée - reporting rachat d'actions propres

EVS Broadcast Equipment SA: Euronext Bruxelles (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR)

EVS: update du programme de rachat d'actions propres

EVS Broadcast Equipment rapporte que les transactions suivantes, réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions propres annoncé le 6 mai 2020, ont eu lieu entre le 19 octobre et le 23 octobre 2020.

Date Nombre d'actions acquises Prix moyen (EUR) Prix le plus haut

(EUR) Prix le plus bas

(EUR) Total (EUR) 19/10/2020 2.500 13,2580 13,46 13,16 33.145 20/10/2020 2.500 12,9312 13,10 12,86 32.328 21/10/2020 2.500 12,7952 13,00 12,62 31.988 22/10/2020 2.281 12,7822 12,90 12,70 29.156 23/10/2020 745 13,2107 13,30 13,14 9.842 Total 10.526 12,9640 13,46 12,62 136.459

En date du 23 octobre 2020, et depuis le début du programme de rachat d'actions propres, EVS a racheté 313.442 actions à un prix moyen de EUR 14,9855 représentant EUR 4.697.076 au total.

Après les transactions mentionnées plus haut, le nombre total d'actions propres détenues par EVS (y compris 607.332 actions déjà détenues par la société avant le début du programme de rachat d'actions propres et tenant compte des 16.280 actions distribuées aux employés dans la cadre du plan de participation bénéficiaires tel qu'approuvé lors l'AGO de mai 2020) est de 904.494 actions au 23 octobre 2020.

Cette information est également disponible ici: https://evs.com/fr/corporate/relations-investisseurs/informations-boursieres/rachat-dactions-propres

