EVS Broadcast Equipment publie une revue de ses activités du troisième trimestre 2019

>EVS, leader mondial de la technologie vidéo en direct pour les productions broadcast et nouveaux médias, annonce aujourd'hui une revue de ses activités pour le troisième trimestre se terminant le 30 septembre 2019

Faits marquants 3T19

Nomination de Serge Van Herck en tant que nouveau CEO

Les conditions du marché du broadcast demeurent difficiles avec une transition plus lente que prévu vers la UHD (4K)

Dans la région APAC, les tensions politiques et commerciales créent de l'incertitude et retardent les décisions d'investissement, ce qui a un impact négatif sur les activités commerciales d'EVS.

Ralentissement des prises de commandes en raison des conditions de marché, le chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année devrait se situer entre 100 millions d'EUR et 110 millions d'EUR

Amélioration de la prévision d'OPEX de flat opex à diminution modérée (environs -3%) d'année en année grâce à une gestion rigoureuse des coûts

Paiement d'un dividende intérimaire de EUR 0,50 par action

Commentaires

Serge Van Herck, CEO commente : "Ces deux derniers mois ont été très riches et instructifs et je suis ravi de voir que nous disposons de nombreux atouts sur lesquels nous pouvons continuer à bâtir l'avenir ; des collaborateurs avec beaucoup de passion et d'expertise, des relations solides avec nos clients et une forte réputation sur le marché grâce à des produits et services innovants et fiables".

"Je suis également très engagé à maintenir EVS en tant que leader dans une industrie en constante évolution et pleine de défis. Nous avons déjà commencé à examiner et à optimiser nos plans pour l'avenir, que nous avons appelé en interne notre projet "PlayForward". Cet exercice est l'évolution des nombreuses initiatives et réflexions menées ces dernières années et poursuivies par Pierre de Muelenaere et l'équipe de direction. Je suis également particulièrement satisfait des derniers prix "Broadcast Tech Innovation 2019" et "IABM BaM IBC 2019" qu'EVS a reçus pour la meilleure production e-sports et pour Overcam, une solution logicielle pilotée par intelligence artificielle qui permet un contrôle autonome des caméras robotiques dans les sports en direct.

Cela démontre la qualité et la capacité du travail de nos équipes et leur capacité à anticiper les solutions dans les marchés émergents et prometteurs tels que les e-sports et les systèmes de production simplifié".

Dr. Pierre De Muelenaere, Président du conseil d'administration et CEO Interim ajoute : "Je suis très satisfait de l'arrivée de Serge Van Herck, CEO d'EVS, et du travail accompli conjointement. La période de transition qui a commencé depuis son arrivée il y a tout juste 2 mois se déroule comme prévu et se poursuivra comme annoncé jusqu'à la fin de l'année."

"Cela ne dissimule pas le fait que les conditions de marché auxquelles est confrontée l'industrie du broadcast demeurent difficiles et entraînent des retards dans les investissements. Le secteur est en mutation depuis plusieurs années, les habitudes de consommation évoluent, la consommation de contenus sportifs évolue. EVS s'adapte et propose de nouvelles solutions correspondantes à ces nouveaux standards qui sont adoptées progressivement, mais moins vite que prévu par les clients qui restent sous forte pression financière.

Yvan Absil, CFO commente les résultats et les perspectives : " Bien que nous ne voyons pas de perte de parts de marché, nous avons assisté à un ralentissement des prises de commandes. Cela se traduit par un retard plus long que prévu dans la confirmation des projets. Nous ajustons donc notre prévision de chiffre d'affaires pour 2019 qui s'établit maintenant entre 100 et 110 millions d'euros. Les initiatives Opex lancées au second semestre 2018 continuent d'avoir des effets positifs en 2019. Cela nous permet d'améliorer nos prévisions d'Opex qui devraient diminuer d'environ 3% en 2019 par rapport à l'année précédente. Cette diminution est principalement due à d'une gestion stricte des coûts sans impacter les capacités de livraison d'EVS."

Concernant le programme de rachat d'actions, Yvan Absil a ajouté : " Le plan de rachat d'actions sur 2 ans annoncé en octobre 2018 reflète la forte confiance du Conseil d'administration dans l'avenir de la société, nous poursuivons donc le programme et avons actuellement acheté des actions EVS pour un montant total de 6,4 millions EUR en un an ".

Dynamique du marché et succès clés

Les conditions du marché restent difficiles, plusieurs éléments doivent être pris en compte, tels que l'accélération de la consolidation, la transition vers l'IP, la diffusion de contenu multiplateforme, l'adoption du 4K/UHD, l'apprentissage machine et les flux de travail automatisés. EVS continue de développer des produits pour relever ces défis : récemment, EVS a présenté à l'IBC2019 une nouvelle solution logicielle basée sur l'intelligence artificielle qui permet le contrôle autonome de caméras robotiques dans des environnements sportifs en direct, un produit qui a remporté le prix IABM BaM à l'IBC2019.

Dans la région APAC, EVS est confronté à une forte baisse des prises de commandes et des revenus en raison de situations politiques et des relations commerciales compliquées qui créent des incertitudes et allongent les cycles d'investissement.

Après une année 2018 faible, l'activité de la région NALA s'améliore grâce à des commandes importantes telles que le contrat NEP annoncée à la fin du mois d'août.

Quelques succès clés :

Un salon IBC intéressant où tous les produits et services ont été présentés ainsi qu'une station de démonstration e-sports en direct avec deux joueurs professionnels. Une fois de plus, IBC TV s'est associé à EVS pour présenter une méthode collaborative IP entre les systèmes de différents sites distants. Pour la première fois à l'IBC, EVS a également participé à une évènement e-sports avec des sessions de discussion en direct, des discours, des interviews et des démonstrations pour une immersion dans le monde unique et en expansion de l'e-sports.

Commande significative de nouveaux serveurs XT-VIA et XS-VIA ainsi que des mises à jour Multicam 16.00 pour plusieurs serveurs XT4K et XT3 d'une entreprise américaine de car régie.

EVS et ESL remportent le prix de la meilleure production sportive aux Broadcast Tech Innovation Awards 2019, le système de production EVS comprenait le système mélangeur DYVI, les serveurs de production XT4K et XT3, XFile3, IPDirector et Multireview. Des ralentis en direct ont également été retransmis à l'aide de la console LSM.

Dividende intérimaire

En ligne avec la politique de dividende annoncée préalablement de 1 euro par action, le Conseil d'Administration a décidé de verser un acompte sur dividende brut de 0,50 euro par action (soit 0,35 euro net par action après déduction d'une retenue à la source de 30%). La date de détachement du coupon n° 29 est le 19 novembre 2019 et la date de paiement est le 21 novembre 2019.

Corporate Calendar :

20 février 2020 : Résultats 2019

19 mai 2020 : Assemblée Générale

Yvan ABSIL, CFO

Pierre Soleil, Corporate Communication and Investor Relations Manager

