EVS ANNONCE LA NOMINATION DE VEERLE DE WIT COMME CFO DE LA SOCIETE

Déclarations sur les perspectives futures

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives relatives au business, à la santé financière et aux résultats des opérations d’EVS et de ses filiales. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles du management d’EVS et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner que les résultats ou performances actuelles de la société soient significativement différents de ceux décrits dans ces mêmes déclarations. Ces risques et incertitudes sont liés aux changements technologiques et aux exigences du marché, à la concentration des activités de la société dans une seule industrie, au déclin de la demande pour les produits de la société ou de ses filiales, à l’incapacité de développer et d’introduire de nouvelles technologies en temps utiles, aux produits et applications ainsi qu’à la perte de parts de marché et à la pression sur les prix résultant de la concurrence qui pourraient entraîner les résultats ou performances actuelles de la société à différer significativement de ceux décrits dans ces déclarations sur les perspectives. EVS ne s’engage à aucune obligation de communiquer publiquement une révision de ces déclarations pour décrire des événements ou circonstances afin de refléter l’occurrence d’événements non anticipés après la date de ce jour.