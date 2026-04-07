Evotec recevra 100 millions de dollars suite à l'acquisition de Tubulis par Gilead

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La société allemande de biotechnologie Evotec EVTG.DE va recevoir environ 100 millions de dollars en paiement initial suite à la clôture de la vente de Tubulis, société privée allemande, à Gilead, a déclaré la société mardi.

Gilead GILD.O a déclaré qu'il acquerrait Tubulis pour un montant pouvant aller jusqu'à 5 milliards de dollars, alors que le fabricant américain de médicaments cherche à renforcer son pipeline avec une classe lucrative de médicaments expérimentaux contre le cancer.