Evommune bondit lors de ses débuts à la Bourse de New York après une introduction en bourse de 150 millions de dollars
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 20:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Evommune EVMN.N ont bondi de 26,1% lors de leurs débuts à la Bourse de New York

** Les actions ont ouvert à 17,25 $ par rapport au prix d'introduction en bourse de 16 $; dernière hausse de 19,8 % à 19,18 $ ** EVMN a vendu ~9,4 millions d'actions dans la fourchette commercialisée de 15 et 17 dollars pièce pour lever 150 millions de dollars

** EVMN, basée à Palo Alto en Californie, développe des thérapies pour traiter les maladies inflammatoires chroniques telles que l'eczéma et l'urticaire

** Dans son portefeuille de médicaments, EVMN a actuellement deux traitements expérimentaux, EVO756 et EVO301, en phase intermédiaire d'essais

** EVMN est la troisième biotech américaine notable à entrer en bourse depuis septembre, alors que les introductions en bourse des développeurs de médicaments font leur retour après un gel de plusieurs mois ** Morgan Stanley, Leerink Partners, Evercore ISI et Cantor ont été les co-chefs de file de l'offre

