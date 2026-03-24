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Evolutions et nominations au sein du Comité Exécutif d'Engie
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 18:01

Engie annonce plusieurs évolutions et nominations au sein de son Comité Exécutif.

Paulo Almirante, Directeur général adjoint en charge de la GBU Renewable & Flex Power sera nommé Senior Advisor à compter du 15 juillet 2026, et restera rattaché à Catherine MacGregor.

Pedro Vasconcelos rejoindra Engie en tant que Directeur général adjoint le 1er juin 2026. Il succèdera à Paulo Almirante en tant que Directeur général adjoint en charge de la GBU Renewable & Flex Power à compter du 15 juillet et sera rattaché à Catherine MacGregor.

Rosaline Corinthien est nommée Directrice générale adjointe en charge de l'activité Power Networks. Elle sera rattachée à Cécile Prévieu, Directrice Générale adjointe en charge de la GBU Networks, et rejoindra le Comité Exécutif du Groupe le 1er mai.

Catherine MacGregor, Directrice générale d'Engie, a déclaré : " J'ai toute confiance dans la riche expérience de Pedro et son regard international pour poursuivre la mise en oeuvre de la feuille de route ambitieuse de la GBU Renewable & Flex Power. Je suis également très heureuse d'accueillir Rosaline au sein du Comité Exécutif d'Engie, à la suite de l'acquisition de UK Power Networks. "

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