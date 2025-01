Evolutions au sein du Comité Exécutif de Sodexo

(AOF) - Sodexo annonce des évolutions au sein du Comité Exécutif. Après 26 années au sein de l'entreprise, Anna Notarianni, directrice impact groupe, a souhaité quitter l'entreprise. Ses responsabilités ont été intégrées au périmètre de Marc Rolland, secrétaire général du groupe, dont le rôle comprend désormais le développement durable, l'audit interne, les services juridiques, éthiques et conformité ainsi que les services partagés globaux. Jeanne Houssin, directrice de la communication et des affaires publiques du groupe, a rejoint le Comité Exécutif de Sodexo.

Alexandra Serizay, directrice strategy & services innovation, a quitté l'entreprise. Dominique Guilhem a été nommé directrice stratégie groupe, supervisant le processus de planification stratégique du groupe afin d'assurer un alignement fort et une cohérence entre les choix stratégiques et les initiatives et programmes mondiaux. Dominique Guilhem a rejoint le Comité Exécutif de Sodexo.

AOF - EN SAVOIR PLUS