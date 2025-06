Evolution du conflit israélo-iranien : l’analyse d’Amundi

Amundi

Quelles conséquences en matière d'investissement ?

Au cours du week-end, les États-Unis ont lancé des frappes aériennes sur trois sites nucléaires iraniens clés. L'Iran a réagi lundi en lançant des missiles sur la base aérienne américaine d'Al Udeid au Qatar. Ceux-ci ont été abattus et n'ont pas fait de victimes. D. Trump a remercié l'Iran « de nous avoir prévenus à temps ». À la suite de ces événements, un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran a été annoncé lundi, mais on ne sait pas encore s'il durera. Le régime iranien, affaibli, est soumis à une pression croissante.

Les investisseurs ont réagi de manière prudente. Lundi, les actions mondiales ont chuté et les prix du pétrole ont dépassé les 80 dollars le baril en raison des frappes américaines. L'or, le dollar et les rendements obligataires américains ont peu évolué par rapport à la semaine précédente. Après le cessez-le-feu, les investisseurs ont fait marche arrière : le prix du pétrole est retombé à environ 68 dollars et les actions mondiales ont augmenté. Si les risques géopolitiques et la question de la défense restent essentiels, comme le montre la récente décision des dirigeants de l'OTAN d'augmenter les dépenses de défense à 5 % du PIB, nous nous attendons à ce que les investisseurs se concentrent désormais sur les États-Unis, la pause concernant les droits de douane prenant fin le 9 juillet.

Le marché du pétrole s'est stabilisé après les perturbations causées par le conflit israélo-iranien, mais de nombreuses questions restent en suspens. Nous maintenons notre objectif de prix du pétrole à 63-68 dollars pour le Brent. Comme nous l'avons indiqué dans notre précédente analyse sur le conflit, les risques de hausse des prix du pétrole sont principalement liés à une éventuelle perturbation du détroit d'Ormuz, qui semble moins probable à ce stade.

Compte tenu des risques géopolitiques accrus, nous privilégions une allocation bien diversifiée, comprenant des couvertures et une exposition aux matières premières. Bien que nous continuions à suivre l'évolution de la situation, nous ne voyons pas actuellement de raisons de modifier nos perspectives économiques de manière significative et nous réaffirmons les points de vue exprimés dans nos Perspectives d'investissement à mi-année.

