Evolution de la politique sanitaire et économique en Chine

L'hebdo des marchés d'Amundi

Recul de l'inflation en zone euro, hausse des marchés d'actions mondiales, baisse des rendements obligataires … ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les restrictions sanitaires ciblées ne parviennent pas à aplatir la courbe des taux. L'optimisation de la politique du zéro Covid, envisagée par les dirigeants comme un outil efficace pour trouver un équilibre entre croissance et lutte contre le Covid, n'a pas permis de contenir l'épidémie hivernale. Le nombre de cas a continué d'augmenter dans tout le pays, l'activité économique est restée faible et les tensions sociales ont augmenté. Les dernières réactions du gouvernement central et des grandes villes, en particulier Pékin et Guangzhou, laissent penser que la Chine s'en tiendra à l'assouplissement des restrictions quoi qu'il arrive. Un retour des confinements complets n'est plus envisagé même en cas de variant beaucoup plus transmissible, ce qui équivaut, selon nous, à une réouverture de facto. Nous prévoyons une réouverture complète à mi-2023 au lieu de début 2024. Une progression séquentielle dans les villes est très probable. Une récession hivernale est désormais probable, mais devrait être suivie d'un rebond plus fort en mars et au deuxième trimestre 2023. Les indices des directeurs d'achat (PMI) et les indicateurs de mobilité reflètent une activité économique faible en novembre. Certains secteurs des services (transport, restauration, hôtellerie, culture et divertissement) ont notamment enregistré des PMI inférieurs à 38.

L'économie est en passe de se contracter à nouveau au quatrième trimestre et en janvier/février. Les voyages pour les vacances du Nouvel An chinois, fin janvier, seront une phase compliquée. Avec des perspectives de réouverture plus certaines, les marchés devraient pouvoir faire face à la morosité hivernale. Les gouvernements locaux ont reçu l'ordre de booster le taux de vaccination des personnes âgées avant la fin du mois de janvier. Compte tenu de l'évolution rapide de la situation et du caractère hautement infectieux du variant Omicron, la Chine a dépassé le point de non-retour. Les annonces à suivre sont susceptibles d'être plus réalistes et d'aller dans le sens d'une cohabitation avec le virus.

