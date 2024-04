Évolution de la gouvernance de Claranova

Claranova, entreprise technologique mondiale de premier plan, annonce la nomination de Marc Goldberg, en tant que nouveau Président du Conseil d'Administration, avec effet immédiat.



Fort d'une carrière de plus de 30 ans dans les domaines de la technologie et de la finance, M. Goldberg, qui était auparavant Vice-Président, apporte son leadership stratégique et son expertise du secteur pour guider l'entreprise vers une nouvelle ère de transparence, d'innovation et de création de valeur.



M. Goldberg succède à M. Francis Meston, qui a démissionné pour prendre sa retraite du conseil d'administration. Le Conseil d'administration a également accepté la démission de Roger Bloxberg de son mandat d’administrateur. M. Bloxberg demeure Directeur Général de l'unité PlanetArt.



Sous la direction de M. Goldberg, Claranova entre dans une nouvelle ère de transparence et de transformation, axée sur la réussite opérationnelle de ses nombreux collaborateurs dans le monde et sur l'amélioration de l'engagement des clients.



Ayant occupé des postes clés dans des entreprises technologiques de premier plan telles que Thomson Reuters et Resilience Lab, M. Goldberg est connu pour sa capacité à mener des changements structurants et à favoriser des environnements de collaboration propices à des avancées décisives.