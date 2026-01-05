Evolution de la composition du Conseil d'Administration de Capgemini
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 17:58
De nationalité franco-américaine, Mme Lila Tretikov est actuellement responsable de la stratégie IA du fonds de capital-risque international New Enterprise Associates. Elle apportera au Conseil ses compétences technologiques et son expertise reconnue en matière d'IA et de transformation des entreprises par la technologie.
La nomination de Mme Tretikov prend effet à compter du 5 janvier 2026.
A compter du 5 janvier 2026, le Conseil d'Administration de Capgemini SE est ainsi composé de 15 administrateurs, dont deux administrateurs représentant les salariés et un administrateur représentant les salariés actionnaires.
Il compte parmi ses membres 83 % d'administrateurs d'indépendants, 40 % d'administrateurs ayant des profils internationaux et 42 % de femmes.
Valeurs associées
|143,8500 EUR
|Euronext Paris
|+2,20%
A lire aussi
-
Le chef de l'Etat vénézuélien déchu Nicolas Maduro, capturé samedi par l'armée américaine, a plaidé lundi non coupable à New York des accusations de trafic de drogue retenues contre lui, et assuré être "toujours le président" de son pays. "Je suis innocent, je ... Lire la suite
-
La Commission européenne n'en démord pas: Bruxelles espère "bientôt" signer l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur, grâce à des "progrès" dans les discussions entre Européens, malgré la colère des agriculteurs. Ce lundi, la porte-parole ... Lire la suite
-
Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. Cette semaine Amine Rais, Partner – secondaries & Mandates, nous en dit plus sur les avantages de l'investissement sur le marché secondaire. Si vous ne savez pas ce qu'est ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en légère hausse lundi, peu échaudée par les tensions géopolitiques provoquées par l'opération militaire américaine au Venezuela, qui ont même soutenu les valeurs de la défense. Le CAC 40 a pris 0,20%, clôturant à 8.211,50 points, soit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer