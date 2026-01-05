 Aller au contenu principal
Evolution de la composition du Conseil d'Administration de Capgemini
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 17:58

Le Conseil d'Administration de Capgemini SE, réuni le 5 janvier 2026, a pris acte de la démission de Mme Megan Clarken de son mandat d'administrateur et a décidé de coopter Mme Lila Tretikov en qualité de nouvel administrateur.

De nationalité franco-américaine, Mme Lila Tretikov est actuellement responsable de la stratégie IA du fonds de capital-risque international New Enterprise Associates. Elle apportera au Conseil ses compétences technologiques et son expertise reconnue en matière d'IA et de transformation des entreprises par la technologie.

La nomination de Mme Tretikov prend effet à compter du 5 janvier 2026.

A compter du 5 janvier 2026, le Conseil d'Administration de Capgemini SE est ainsi composé de 15 administrateurs, dont deux administrateurs représentant les salariés et un administrateur représentant les salariés actionnaires.

Il compte parmi ses membres 83 % d'administrateurs d'indépendants, 40 % d'administrateurs ayant des profils internationaux et 42 % de femmes.

Valeurs associées

CAPGEMINI
143,8500 EUR Euronext Paris +2,20%
