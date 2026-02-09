Evolution de la composition du Conseil d’administration d’Intrasense

Montpellier, France, le 09 février 2026, 17h45. Intrasense (ISIN : FR0011179886 – Mnémo : ALINS), expert français en solutions d’imagerie médicale enrichies d’IA facilitant les diagnostics, la prise de décision et le suivi thérapeutique, annonce l’évolution de la composition de son Conseil d’administration.



Le Conseil d’administration de la Société a pris acte de la démission de Monsieur Jérôme Estampes de son mandat d’administrateur de la Société avec effet au 14 novembre 2025. Réuni le 17 novembre 2025, le Conseil d’administration a nommé Luke Poliniecki en qualité d’administrateur à compter de cette réunion. Monsieur Luke Poliniecki a été nommé jusqu’en 2029



Le Conseil d’administration d’Intrasense tient à remercier chaleureusement Monsieur Jérôme Estampes pour sa contribution engagée aux travaux du Conseil. Il adresse ses vœux de bienvenue à Monsieur Luke Poloniecki et se réjouit de cette future collaboration.