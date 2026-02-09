 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Evolution de la composition du Conseil d’administration d’Intrasense
information fournie par Boursorama CP 09/02/2026 à 17:45

Evolution de la composition du Conseil d’administration d’Intrasense
Montpellier, France, le 09 février 2026, 17h45. Intrasense (ISIN : FR0011179886 – Mnémo : ALINS), expert français en solutions d’imagerie médicale enrichies d’IA facilitant les diagnostics, la prise de décision et le suivi thérapeutique, annonce l’évolution de la composition de son Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration de la Société a pris acte de la démission de Monsieur Jérôme Estampes de son mandat d’administrateur de la Société avec effet au 14 novembre 2025. Réuni le 17 novembre 2025, le Conseil d’administration a nommé Luke Poliniecki en qualité d’administrateur à compter de cette réunion. Monsieur Luke Poliniecki a été nommé jusqu’en 2029

Le Conseil d’administration d’Intrasense tient à remercier chaleureusement Monsieur Jérôme Estampes pour sa contribution engagée aux travaux du Conseil. Il adresse ses vœux de bienvenue à Monsieur Luke Poloniecki et se réjouit de cette future collaboration.

Valeurs associées

INTRASENSE
0,2530 EUR Euronext Paris -4,17%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank