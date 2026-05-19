Evolution annonce le rachat de 2 MdsEUR d'actions, le titre gagne 12%

Le spécialiste des solutions de casino en ligne entend optimiser sa structure de capital tout en conservant une flexibilité financière grâce à une nouvelle ligne de crédit bancaire.

Evolution annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 2 MdsEUR, conformément à l'autorisation accordée lors de l'assemblée générale du 24 avril 2026. Le groupe précise que ce programme vise à réduire son capital social afin de créer de la valeur pour les actionnaires.

Les rachats débuteront immédiatement et se poursuivront jusqu'au déploiement intégral du montant alloué ou jusqu'à nouvel ordre. Les acquisitions seront réalisées sur le Nasdaq Stockholm ou un autre marché réglementé, dans le respect du règlement européen sur les abus de marché.

Evolution rappelle qu'il ne peut pas détenir plus de 10% de ses propres actions. Sur la base des 199 226 613 actions actuellement en circulation, le groupe pourra racheter jusqu'à 19 922 661 titres.

Parallèlement, la société a mis en place une ligne de crédit renouvelable non garantie de 300 MEUR auprès de J.P. Morgan et Citibank Europe afin de préserver sa flexibilité financière. Cette facilité de crédit est assortie d'une maturité initiale de 3 ans, avec deux options d'extension d'un an.