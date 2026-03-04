 Aller au contenu principal
Evolus s'envole après un bond de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 16:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions de la société de produits de beauté Evolus EOLS.O grimpent de 30,8% à 5,4 dollars après un bond de 14,4% du chiffre d'affaires au quatrième trimestre

** L'action est en passe de réaliser son plus grand gain intrajournalier en pourcentage depuis près de cinq ans

** La société annonce un chiffre d'affaires de 90,3 millions de dollars, contre 78,9 millions de dollars l'année précédente

** EOLS déclare avoir enregistré une croissance des ventes pour l'ensemble de ses produits

** L'action a plongé de 38% depuis le début de l'année à la dernière clôture

Valeurs associées

EVOLUS
5,1150 USD NASDAQ +23,85%
