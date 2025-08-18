 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Evolent Health glisse après l'annonce d'un projet de vente de dette convertible de 140 millions de dollars
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 22:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions d'Evolent Health EVH.N ont baissé de 4,7 % après le marché à 8,60 $, l'entreprise de technologie de la santé cherchant à lever des capitaux **EVH, basée à Arlington, en Virginie,annonce une offre privée () de 140 millions de dollars d'obligations convertibles (CBs) à échéance 2031

** Elle prévoit d'utiliser 100 millions de dollars du produit net pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 1,50 % échéant en 2025 ** La société a également l'intention d'utiliser 40millions de dollars pour racheter ses actions parallèlement à la fixation du prix de l'offre dans le cadre de transactions négociées de gré à gré

** Avec ~117,5 millions d'actions en circulation, EVH a une capitalisation boursière d'environ 1,1 milliard de dollars, selon les données du LSEG

** Les actions EVH ont clôturé lundi en baisse de 3 % à 9,02 $, en baisse d'environ 20 % depuis le début de l'année ** Sur 14 analystes couvrant EVH, la répartition des recommandations est de 13 "achat fort" ou "achat" et 1 "maintien"; le PT médian est de 16 $ - LSEG

Valeurs associées

EVOLENT HEALTH RG-A
9,015 USD NYSE -2,86%
