Evolent Health glisse après l'annonce d'un projet de vente de dette convertible de 140 millions de dollars

18 août - ** Les actions d'Evolent Health EVH.N ont baissé de 4,7 % après le marché à 8,60 $, l'entreprise de technologie de la santé cherchant à lever des capitaux **EVH, basée à Arlington, en Virginie,annonce une offre privée () de 140 millions de dollars d'obligations convertibles (CBs) à échéance 2031

** Elle prévoit d'utiliser 100 millions de dollars du produit net pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 1,50 % échéant en 2025 ** La société a également l'intention d'utiliser 40millions de dollars pour racheter ses actions parallèlement à la fixation du prix de l'offre dans le cadre de transactions négociées de gré à gré

** Avec ~117,5 millions d'actions en circulation, EVH a une capitalisation boursière d'environ 1,1 milliard de dollars, selon les données du LSEG

** Les actions EVH ont clôturé lundi en baisse de 3 % à 9,02 $, en baisse d'environ 20 % depuis le début de l'année ** Sur 14 analystes couvrant EVH, la répartition des recommandations est de 13 "achat fort" ou "achat" et 1 "maintien"; le PT médian est de 16 $ - LSEG