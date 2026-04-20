Evoke, propriétaire de William Hill UK, envisage une offre de rachat de 304 millions de dollars de la part de Bally's Intralot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'offre proposée représente une prime de 29 % et comprend une option d'achat de la totalité des actions et une alternative partielle en numéraire

* Bally's Intralot doit se prononcer sur une offre ferme d'ici le 18 mai

* Les actions d'Evoke bondissent de près de 16 % à l'annonce de la proposition d'offre publique d'achat

(Ajout d'actions aux paragraphes 1 et 4, détails et contexte dans l'ensemble de l'article)

Le groupe de paris Evoke EVOK.L , propriétaire de William Hill UK et de 888, évalue une proposition de rachat de la société grecque de loterie et de jeux Bally's Intralot <BYLOTr.AT >, a-t-il déclaré lundi, évaluant la société britannique criblée de dettes à 225,3 millions de livres (303,88 millions de dollars).

La nouvelle a fait grimper les actions d'Evoke de près de 16 %. La transaction proposée 50 pence par action, soit une prime de près de 29% par rapport au cours de clôture d'Evoke vendredi, devrait être une combinaison de toutes les actions avec une alternative partielle en espèces, a déclaré la société. La hausse des taxes britanniques sur les jeux en ligne l'année dernière a conduit le secteur à réévaluer ses activités. Evoke, une petite société britannique, a été l'une des entreprises les plus durement touchées par les augmentations d'impôts. Le cours de son action s'est effondré au cours des dernières années, car la société s'est fortement endettée, n'a pas réalisé les bénéfices escomptés et a dû faire face à une hausse des impôts. L'action vaut moins d'un dixième de ce qu'elle valait à son apogée en 2021, bien qu'elle ait atteint son plus haut niveau en six mois lundi.

Evoke a retenu ses perspectives pour l'année en janvier, et a déclaré le mois dernier qu'elle fermerait un certain nombre de magasins de paris à partir de mai, tout en continuant à examiner les options stratégiques pour l'entreprise, y compris une vente potentielle.

Bally's Intralot - actif dans 40 juridictions réglementées à travers le monde - a étendu sa présence sur le marché britannique des jeux en ligne. L'année dernière, elle a finalisé l'acquisition des activités de Bally's International Interactive dans le cadre d'un accord qui a fait de la société américaine Bally's Corporation BALY.N son actionnaire majoritaire.

La société basée à Athènes a jusqu'au 18 mai à 17 heures (heure de Londres) pour annoncer une offre ferme ou se retirer.

(1 $ = 0,7414 livre)