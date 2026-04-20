 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Evoke, propriétaire de William Hill UK, envisage une offre de rachat de 304 millions de dollars de la part de Bally's Intralot
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 09:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'offre proposée représente une prime de 29 % et comprend une option d'achat de la totalité des actions et une alternative partielle en numéraire

* Bally's Intralot doit se prononcer sur une offre ferme d'ici le 18 mai

* Les actions d'Evoke bondissent de près de 16 % à l'annonce de la proposition d'offre publique d'achat

(Ajout d'actions aux paragraphes 1 et 4, détails et contexte dans l'ensemble de l'article)

Le groupe de paris Evoke EVOK.L , propriétaire de William Hill UK et de 888, évalue une proposition de rachat de la société grecque de loterie et de jeux Bally's Intralot <BYLOTr.AT >, a-t-il déclaré lundi, évaluant la société britannique criblée de dettes à 225,3 millions de livres (303,88 millions de dollars).

La nouvelle a fait grimper les actions d'Evoke de près de 16 %. La transaction proposée 50 pence par action, soit une prime de près de 29% par rapport au cours de clôture d'Evoke vendredi, devrait être une combinaison de toutes les actions avec une alternative partielle en espèces, a déclaré la société. La hausse des taxes britanniques sur les jeux en ligne l'année dernière a conduit le secteur à réévaluer ses activités. Evoke, une petite société britannique, a été l'une des entreprises les plus durement touchées par les augmentations d'impôts. Le cours de son action s'est effondré au cours des dernières années, car la société s'est fortement endettée, n'a pas réalisé les bénéfices escomptés et a dû faire face à une hausse des impôts. L'action vaut moins d'un dixième de ce qu'elle valait à son apogée en 2021, bien qu'elle ait atteint son plus haut niveau en six mois lundi.

Evoke a retenu ses perspectives pour l'année en janvier, et a déclaré le mois dernier qu'elle fermerait un certain nombre de magasins de paris à partir de mai, tout en continuant à examiner les options stratégiques pour l'entreprise, y compris une vente potentielle.

Bally's Intralot - actif dans 40 juridictions réglementées à travers le monde - a étendu sa présence sur le marché britannique des jeux en ligne. L'année dernière, elle a finalisé l'acquisition des activités de Bally's International Interactive dans le cadre d'un accord qui a fait de la société américaine Bally's Corporation BALY.N son actionnaire majoritaire.

La société basée à Athènes a jusqu'au 18 mai à 17 heures (heure de Londres) pour annoncer une offre ferme ou se retirer.

(1 $ = 0,7414 livre)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

888 HOLDINGS
GBX LSE 0,00%
BALLY
0,0001 USD OTCBB 0,00%
BALLY'S
11,900 USD NYSE +0,13%
EVOKE
40,325 GBX LSE +3,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chef d'état-major de l'armée américaine Dan Caine, lors d'un point presse au Pentagone, le 16 avril 2026 ( AFP / SAUL LOEB )
    Le trafic maritime à nouveau paralysé dans le détroit d'Ormuz
    information fournie par AFP 20.04.2026 20:19 

    Le trafic maritime est à nouveau à l'arrêt lundi dans le détroit d'Ormuz, alors que Téhéran et Washington imposent chacun un blocus distinct, les navires iraniens continuant de tester le blocage américain. L'Iran est revenu samedi sur sa décision de rouvrir cette ... Lire la suite

  • Le pape Léon XIV (C) reçoit un bouquet de fleurs des enfants à son arrivée pour rencontrer les évêques à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Luanda, au huitième jour d'un voyage apostolique de 11 jours en Afrique, le 20 avril 2026. ( AFP / Alberto PIZZOLI )
    Dans l'est de l'Angola, le pape dénonce l'"exploitation" par les "tyrans"
    information fournie par AFP 20.04.2026 19:59 

    Le pape Léon XIV a de nouveau dénoncé lundi l'"exploitation" des richesses par "les tyrans", lors d'un déplacement dans l'est de l'Angola, au troisième jour de sa visite dans ce pays d'Afrique australe, en proie à de profondes inégalités malgré l'abondance de ses ... Lire la suite

  • Le logo de Valeo. (Crédit: / Adobe Stock)
    Valeo inaugure centre de développement en intelligence artificielle au Caire
    information fournie par Reuters 20.04.2026 19:34 

    * Valeo a célébré 20 ans de présence en Égypte le 20 avril 2026 au Caire, lors d’un événement marquant l’inauguration d’un centre de développement dédié à l’intelligence artificielle. * Le groupe a officialisé ce lancement en présence de représentants du gouvernement ... Lire la suite

  • Pourparlers irano-américains: les Pakistanais gardent espoir
    Pourparlers irano-américains: les Pakistanais gardent espoir
    information fournie par AFP Video 20.04.2026 19:32 

    Les Pakistanais gardent "espoir" sur la tenue d'un nouveau cycle de pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad. Ils espèrent une reprise du dialogue malgré les perturbations qu'une telle réunion engendre pour la population.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank