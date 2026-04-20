Evoke, propriétaire de William Hill UK, confirme l'offre de rachat de 304 millions de dollars de Bally's Intralot

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Evoke EVOK.L , propriétaire de William Hill UK et 888, a confirmé lundi qu'il était en pourparlers avec Bally's Intralot BYLOTr.AT , société grecque de loterie et de jeux, concernant une proposition de rachat à 50 pence par action, ce qui valoriserait le groupe de paris à 225,3 millions de livres (303,88 millions de dollars).

L'opération proposée devrait consister en une combinaison de toutes les actions avec une alternative partielle en espèces, a déclaré Evoke dans un communiqué confirmant les spéculations récentes des médias.

L'une des entreprises les plus durement touchées par les hausses d'impôts du gouvernement britannique sur l'industrie, Evoke avait déclaré en mars qu'elle fermerait un certain nombre de boutiques de paris à partir de mai, tout en continuant à examiner les options stratégiques pour l'entreprise, y compris une vente potentielle.

Bally's Intralot - actif dans 40 juridictions réglementées dans le monde - a achevé l'année dernière l'acquisition des activités de Bally's International Interactive dans le cadre d'un accord qui a fait de la société américaine Bally's Corporation BALY.N son actionnaire majoritaire.

(1 $ = 0,7414 livre)