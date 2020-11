Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Evo Morales de retour en Bolivie après un an en exil Reuters • 10/11/2020 à 03:18









VILLAZON, Bolivie, 10 novembre (Reuters) - L'ancien président bolivien Evo Morales a effectué lundi un retour triomphal en Bolivie, accueilli par une foule de partisans en liesse au moment de traverser la frontière avec l'Argentine, où il était en exil depuis la fin d'année dernière suite à sa réélection contestée et sa démission. Ce retour au pays de l'ancien dirigeant socialiste intervient après que son ex-ministre de l'Economie, Luis Arce, a remporté massivement l'élection présidentielle du mois dernier. On ne sait pour l'heure quel rôle pourrait jouer Evo Morales, dont le retour pourrait alimenter des tensions politiques déjà fortes entre le parti du Mouvement pour le socialisme (MAS) - dont Morales est resté président - et l'opposition de droite. Luis Arce, qui a été formellement investi dimanche, a dit par le passé que Morales ne jouerait aucun rôle dans son gouvernement. (Ueslei Marcelino et Miguel Lobianco; version française Jean Terzian)

