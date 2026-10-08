Communiqué de presse

Eviden reconnu parmi les leaders du KuppingerCole Analysts Leadership Compass 2026, catégorie gouvernance et gestion des identités

Cette reconnaissance souligne la capacité d’innovation continue d’Eviden en matière de gouvernance des identités, d’analytique et de flexibilité des déploiements hybrides

Paris, France – 8 octobre 2026 – Eviden , la branche produits d’ Atos Group leader dans les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission et l’analyse vidéo augmentée par l’IA, annonce aujourd’hui se classer parmi les leaders du KuppingerCole Analysts Leadership Compass 2026 dans la catégorie gouvernance et gestion des identités, Identity Governance and Administration (IGA). Le rapport du cabinet d’analystes positionne Eviden parmi les leaders mondiaux de l’IGA, une expertise qui permet aux organisations confrontées à des environnements numériques de plus en plus complexes, de gérer et d’analyser le cycle de vie des identités et la gouvernance des accès.

Le KuppingerCole Analyst Leadership Compass évalue la solution Eviden Identity Governance and Administration, anciennement Evidian IGA, ainsi que la solution Eviden Orbion Access & Governance, anciennement Evidian Orbion Access & Governance. Le rapport souligne la maturité d’Eviden et sa capacité d’innovation dans le domaine de l’IGA. Il met en avant la flexibilité de ses modèles de déploiement, son analytique intégrée, ses authentifications robustes et adaptatives, son moteur de workflow fondé sur les standards BPMN, ainsi que ses capacités d’attribution des accès à la demande et de gouvernance des identités humaines et non humaines. Ces fonctionnalités répondent aux exigences actuelles d’une gouvernance continue des identités entre environnements hybrides, cloud et sur site.

En complément de ces capacités, Eviden Orbion Access & Governance intègre un assistant basé sur l'IA générative qui accompagne les opérations d'administration et les activités de gouvernance des accès grâce à des interactions en langage naturel.

Antoine Grenier, directeur cyber produits, Eviden, Atos Group, a déclaré : « Cette reconnaissance de KuppingerCole reflète l’engagement continu d’Eviden à proposer à ses clients une gouvernance des identités et des accès cohérente, flexible et maîtrisée. Alors que les entreprises gèrent des environnements d’identités numériques toujours plus vastes, intégrant des identités humaines et non humaines, nous proposons une gouvernance dynamique des modèles cloud, sur site client et hybrides, alignée sur les exigences de sécurité et les contraintes opérationnelles de nos clients. »

Nitish Deshpande, Senior Analyst, KuppingerCole Analysts, a déclaré : « Eviden propose une offre étendue et mature en matière de gouvernance et de gestion des identités ainsi que de solides capacités d’innovation. Son portefeuille répond aux exigences de flexibilité des modèles de déploiement, d’analytique intégrée, d’authentification adaptative, d’automatisation des workflows et de gouvernance des identités humaines et non humaines. »

Cette annonce reflète l’importance croissante de la gouvernance des identités dans le renforcement de la sécurité, de la conformité et de la résilience opérationnelle des organisations.

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La cybersécurité au sein d’Atos Group

En tant que l’un des leaders mondiaux de la cybersécurité avec plus de 6500 experts et 205 brevets en cybersécurité, Atos Group s’engage à fournir à ses clients, qui font face à des menaces en constante évolution, des solutions de sécurité intégrées et alimentées par l’IA leur permettant de poursuivre leur objectif de souveraineté et de confiance numérique.

Les services de cybersécurité , commercialisés sous la marque Atos, constituent une offre intégrée qui allie conseil stratégique, intégration de solutions et services de sécurité managés en continu, sur l’ensemble du cycle de vie de la sécurité. Fort d’un réseau mondial de 17 centres d’opérations de sécurité (SOC) traitant plus de 31 milliards d’événements de sécurité par jour pour plus de 2000 clients, Atos propose une approche proactive de la sécurité qui s’appuie sur une compréhension des menaces à l’échelle mondiale. Ses équipes interviennent dans tous les secteurs d’activité avec une maîtrise approfondie des enjeux métiers, pour une sécurité renforcée des données et une garantie de conformité et de continuité opérationnelle à travers le monde.

Les produits de cybersécurité sous la branche Eviden, regroupent un portefeuille de solutions souveraines s’appuyant sur trois expertises complémentaires : le chiffrement des données, la gestion des identités et des accès, et l’identité numérique. Développés et fabriqués en Europe, les produits de cybersécurité d’Eviden sont certifiés par les plus hauts standards européens et protègent les données sensibles, sécurisent les accès numériques et garantissent l’intégrité des identités des utilisateurs, des systèmes et des appareils connectés.

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A propos d’Eviden

Eviden est la branche d’Atos Group pour les produits de cybersécurité, les systèmes critiques et l’analyse vidéo augmentée par l’IA. Acteur de confiance, Eviden déploie auprès de ses clients publics et privés des capacités d’analyse avancée et garantit la robustesse, la continuité et la résilience de leurs opérations. Eviden s’appuie sur plus de 2200 experts et 720 brevets pour sécuriser dans le monde entier les personnes, les données et les infrastructures critiques, à la convergence de l’intelligence, de la souveraineté et de la confiance.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 54 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atosgroup.com | +33 (0) 6 64 56 74 88

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