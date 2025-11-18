Eviden (Atos) va intégrer Lifelink MCx Connect au HMD Terra M
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 16:17
Lifelink MCx Connect permet de passer d'une communication push-to-talk en bande étroite traditionnelle à des communications sécurisées, interopérables et prêtes pour la connectivité haut débit des réseaux LTE et 4G/5G, que ce soit sur un réseau privé, public ou hybride.
Le HMD Terra M, smartphone doté d'un système d'exploitation intelligent pour un contrôle et une sécurité améliorés, est conçu pour les entreprises, les forces de sécurité intérieure et les techniciens de terrain exposés à des environnements difficiles.
'Avec cet appareil robuste et économique doté de capacités de communication critiques, Eviden et HMD proposent une solution à la fois accessible et adaptée aux futurs standards de communications et aux déploiements à grande échelle', affirme Atos.
Valeurs associées
|43,7450 EUR
|Euronext Paris
|+1,34%
A lire aussi
-
Boualem Sansal de retour en France: l'écrivain franco-algérien, qui se trouvait en Allemagne depuis sa libération de prison en Algérie mercredi, a atterri sur le sol français mardi et a aussitôt été reçu par Emmanuel Macron. Le président français se "réjouit profondément ... Lire la suite
-
Emmanuel Macron a demandé mardi "d'amplifier" la lutte contre le narcotrafic lors d'une réunion d'urgence à l'Elysée, organisée après plusieurs faits criminels, qui s'inspirera de celle contre le terrorisme, selon Sébastien Lecornu. Cette mobilisation intervient ... Lire la suite
-
Le géant américain du numérique Google a commencé mardi le déploiement de la dernière version de son outil d'intelligence artificielle (IA), Gemini, avec l'objectif affirmé de prendre la tête de la course à cette technologie dont le potentiel fait rêver le secteur. ... Lire la suite
-
L'opérateur européen de satellites de communication Eutelsat a indiqué mardi avoir reçu l'approbation de son conseil d'administration pour mettre en œuvre la première étape d'une large augmentation de capital, annoncée en juin, qui doit voir l'État français devenir ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer